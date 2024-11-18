Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal
PATINAGE à l'Atrium
1000 Rue De la Gauchetière O
Montréal, QC H3B 4W5, Canada
Admission - SANS BESOIN de PRÊT de patins
CA$10
Je me charge d'amener mes patins.
Je me charge d'amener mes patins.
seeMoreDetailsMobile
add
Admission - AVEC BESOIN de PRÊT patins
CA$10
Je vais faire une location de patins à l'Atrium.
Je vais faire une location de patins à l'Atrium.
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout