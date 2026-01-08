Patrice Bernier et ses ami-es - 8e édition présenté par BMO(Édition Coupe du Monde)

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À propos de cet événement
Billet en admission générale dans les estrades. Le billet est gratuit pour les enfants 4 ans et moins s'ils s'assoient sur leurs parents/tuteurs).
Bénéficiez d'une table VIP aux rebords du terrain avec nourriture, boisson et services inclus. Une expérience VIP sans pareil!
Bénéficiez d'une place aux rebords du terrain avec nourriture, boisson et services inclus. Une expérience VIP sans pareil!
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