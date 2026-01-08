Fondation Patrice Bernier

Organisé par

Fondation Patrice Bernier

À propos de cet événement

Patrice Bernier et ses ami-es - 8e édition présenté par BMO(Édition Coupe du Monde)

475 Bd de l'Avenir

Laval, QC H7N 5H9, Canada

Admission Générale
29,99 $

Billet en admission générale dans les estrades. Le billet est gratuit pour les enfants 4 ans et moins s'ils s'assoient sur leurs parents/tuteurs).

Table VIP pour 4 personnes
100 $

Bénéficiez d'une table VIP aux rebords du terrain avec nourriture, boisson et services inclus. Une expérience VIP sans pareil!

Partenaires
100 $

Bénéficiez d'une place aux rebords du terrain avec nourriture, boisson et services inclus. Une expérience VIP sans pareil!

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