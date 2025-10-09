Patro de Lévis

Organisé par

Patro de Lévis

À propos de cet événement

Patro des Fêtes 2025

6150 Rue Saint-Georges

Lévis, QC G6V 4J8, Canada

Commandite : décoration d'une fenêtre item
1 000 $

Devenez une vitrine du bonheur collectif et venez décorer une des fenêtres centrales du parcours à vos couleurs !


Cette commandite vous offre une belle visibilité au sein du Patro des Fêtes du Patro de Lévis, tout en soutenant un événement gratuit et rassembleur pour les familles de notre région.

Commandite : parrainage d’un univers item
2 500 $

Faites briller votre entreprise au cœur du Patro des Fêtes du Patro de Lévis !


En parrainant un univers, votre logo et votre nom seront mis en valeur sur place et sur nos réseaux sociaux, tout en soutenant un événement magique et rassembleur pour la communauté.

Commandite : partenariat étoile item
5 000 $

Votre logo et votre nom brillent dans le parcours et sur nos réseaux sociaux, pour une visibilité maximale.

