Patrocinadores Resplandece 2025

Resplandor
1 300 $

Valide jusqu'au 9 mars 2027

Beneficios Incluidos - 2 entradas al congreso. - Logotipo destacado en material promocional y pantallas. - Página completa de publicidad en el programa del evento. - Mención especial durante el evento. - Logotipo en sitio web y redes sociales oficiales. - Si lo desea, obtendrá un espacio para un quiosco para exponer sus productos o servicios el día del evento, en nuestro espacio más visible. Mesa rectangular de 5 x 2, 2 sillas, almuerzo y refrigerios.
Brilantez
900 $

Valide jusqu'au 9 mars 2027

Beneficios Incluidos - 2 entradas al congreso. - Logotipo en material promocional y pantallas. - Media página de publicidad en el programa del evento. - Mención durante el evento. - Logotipo en sitio web y redes sociales oficiales. - Si lo desea, obtendrá un espacio para un quiosco para exponer sus productos o servicios el día del evento. Mesa rectangular de 5 x 2, 2 sillas, almuerzo y refrigerios.
Luz viva
600 $

Valide jusqu'au 9 mars 2027

Beneficios Incluidos - 1 entrada al congreso. - Logotipo en material promocional y pantallas. - Un cuarto de página de publicidad en el programa del evento. - Mención durante el evento. - Logotipo en sitio web y redes sociales oficiales.
Chispa
300 $

Valide jusqu'au 9 mars 2027

Beneficios Incluidos -1 entrada al congreso. - Logotipo en pantallas. - Publicidad en el programa del evento. - Mención durante el evento. - Logotipo en sitio web y redes sociales oficiales.

