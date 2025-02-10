Réseau d’églises chrétiennes latino américaines de Montréal
À propos des adhésions
Patrocinadores Resplandece 2025
Resplandor
1 300 $
Valide jusqu'au 9 mars 2027
Beneficios Incluidos
- 2 entradas al congreso.
- Logotipo destacado en material promocional y pantallas.
- Página completa de publicidad en el programa del evento.
- Mención especial durante el evento.
- Logotipo en sitio web y redes sociales oficiales.
- Si lo desea, obtendrá un espacio para un quiosco para exponer sus productos o servicios el día del evento, en nuestro espacio más visible. Mesa rectangular de 5 x 2, 2 sillas, almuerzo y refrigerios.
Brilantez
900 $
Valide jusqu'au 9 mars 2027
Beneficios Incluidos
- 2 entradas al congreso.
- Logotipo en material promocional y pantallas.
- Media página de publicidad en el programa del evento.
- Mención durante el evento.
- Logotipo en sitio web y redes sociales oficiales.
- Si lo desea, obtendrá un espacio para un quiosco para exponer sus productos o servicios el día del evento. Mesa rectangular de 5 x 2, 2 sillas, almuerzo y refrigerios.
Luz viva
600 $
Valide jusqu'au 9 mars 2027
Beneficios Incluidos
- 1 entrada al congreso.
- Logotipo en material promocional y pantallas.
- Un cuarto de página de publicidad en el programa del evento.
- Mención durante el evento.
- Logotipo en sitio web y redes sociales oficiales.
Chispa
300 $
Valide jusqu'au 9 mars 2027
Beneficios Incluidos
-1 entrada al congreso.
- Logotipo en pantallas.
- Publicidad en el programa del evento.
- Mención durante el evento.
- Logotipo en sitio web y redes sociales oficiales.
