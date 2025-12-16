Pause numérique (H-P 2026)

Offert par
Contempler l’univers,
éveiller l’intériorité
Une fin de semaine pour se débrancher du flot numérique et retrouver le goût du réel et de la présence. À travers des temps de méditation guidée, d’écriture, de marches et de partages, cette retraite nous invite à habiter autrement notre relation aux écrans pour se reconnecter à soi, aux autres, au monde.
Un espace pour ralentir, écouter, créer… et goûter à la présence. En cas de ciel dégagé, des temps d’observation des étoiles sont prévus en soirée.
Animation : Myriam Bourget
Dates : Du vendredi 22 mai 2026 à 19 h au dimanche 24 mai à 15 h
Lieu : Domaine du Petit-Cap, Charlevoix
Frais d’inscription : 50 $ (non remboursable)
Frais logement/nourriture: 60 $
Renseignements :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
