Pause numérique (H-P 2026)

Contempler l’univers,

éveiller l’intériorité

Une fin de semaine pour se débrancher du flot numérique et retrouver le goût du réel et de la présence. À travers des temps de méditation guidée, d’écriture, de marches et de partages, cette retraite nous invite à habiter autrement notre relation aux écrans pour se reconnecter à soi, aux autres, au monde.

Un espace pour ralentir, écouter, créer… et goûter à la présence. En cas de ciel dégagé, des temps d’observation des étoiles sont prévus en soirée.

Animation : Myriam Bourget

Dates : Du vendredi 22 mai 2026 à 19 h au dimanche 24 mai à 15 h

Lieu : Domaine du Petit-Cap, Charlevoix

Frais d’inscription : 50 $ (non remboursable)

Frais logement/nourriture: 60 $





Renseignements :

[email protected]

418-653-6353 poste 102