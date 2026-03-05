PAUSE | Retraite Jeunes Adultes 2026

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✅ À noter : chaque participant aura son propre lit dans un dortoir femme ou homme. Chacun est responsable d’apporter son sac de couchage/sa literie et son oreiller.