Pavillon Zone Boréale –inscription salons extrarégionaux 2027

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À propos de cet événement
Premier salon extrarégional avec la Table agro : création d’un comptoir et d’un identifiant frontal en vinyle à l’image de marque de votre entreprise.
350 $ +txs
Centre des Congrès Québec 25-26 avril 2026 espace d'exposition
2000$ +txs et Palais des congrès Montréal 20-21-22 mars 2026 espace d'exposition
2000$ +txs
Palais des congrès espace d'exposition
2000$ +txs
Palais des congrès espace d'exposition
4500$ +txs
3 salons espace d'exposition + frais unique pour une première participation
7200$ +txs (Rabais de 20%)
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