Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean

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Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean

À propos de cet événement

Pavillon Zone Boréale –inscription salons extrarégionaux 2027

Frais unique pour une première participation
402,41 $

Premier salon extrarégional avec la Table agro : création d’un comptoir et d’un identifiant frontal en vinyle à l’image de marque de votre entreprise.
350 $ +txs

Expo Manger Santé Vivre Vert Québec et Montréal 2026
4 599 $

Centre des Congrès Québec 25-26 avril 2026 espace d'exposition

2000$ +txs et Palais des congrès Montréal 20-21-22 mars 2026 espace d'exposition

2000$ +txs

Expo Manger Santé et Vivre Vert Montréal 20-21-22 mars 2026
2 299,50 $

Palais des congrès espace d'exposition

2000$ +txs

SIAL Montréal 29 avril au 1 mai 2026
5 173,88 $

Palais des congrès espace d'exposition

4500$ +txs

Forfait 3 salons : SIAL Mtl + Expo manger santé Mtl + Qc
8 278,20 $

3 salons espace d'exposition + frais unique pour une première participation

7200$ +txs (Rabais de 20%)


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