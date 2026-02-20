<p>Pawp-up Adoption Event at Rainbow Claw</p>

Prêt(e) à passer à la prochaine étape ? Ce billet vous permet de réserver une rencontre dédiée avec l’un de nos chiens disponibles à l’adoption pendant l’événement. Vous aurez : Une plage horaire réservée (tel qu’indiqué ci-dessus) Un moment en tête-à-tête avec le chien Du temps pour discuter avec un membre de l’équipe Passion for Paws Veuillez remplir votre formulaire d’adoption à l’avance en utilisant le lien ci-dessous et indiquer quel chien vous souhaitez rencontrer lors de l’inscription. Lien vers le formulaire d’adoption : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYC2brimzBgNnS7XSGJHegmsRF4i-MS63Awdm8lDhtVYzhIQ/viewform

