Organisé par
À propos de cet événement
Le programme Pédaler à tout âge est complet et clôturé. Toutefois, vous pouvez toujours bénéficier d'un accompagnement gratuit et une formation personnalisée gratuite sur le vélo ou les transports actifs et collectifs.
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https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/formation-personnalisee-gratuite-pour-optimiser-vos-deplacements
Cet atelier s'adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus qui souhaitent apprendre à faire du vélo électrique sur un ÀVélo.
Il vous permettra de:
Cette activité est gratuite. Un abonnement annuel ÀVélo et un casque vous seront gratuitement remis.
Quand?
- 1ère rencontre: le mardi 12 mai 2026, en après-midi
- 2e rencontre: le jeudi 14 mai 2026, en après-midi
Cet évènement aura lieu à Québec. Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement et sera accessible en transport en commun, à vélo et en voiture.
Cet atelier s'adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus qui souhaitent consolider leurs connaissances du vélo.
Il vous permettra de:
Cette activité est gratuite. Un vélo mécanique et un casque vous seront gratuitement remis.
Quand?
- 1ère rencontre: le mercredi 13 mai 2026, en après-midi
- 2e rencontre: le lundi 19 mai 2026, en après-midi
Cet évènement aura lieu à Lévis. Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement et sera accessible en transport en commun, à vélo et en voiture.
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