Pédaler à tout âge

Cet atelier s'adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus qui souhaitent apprendre à faire du vélo électrique sur un ÀVélo.





Il vous permettra de:

Consolider vos connaissances sur les pratiques sécuritaires à vélo (règles de sécurité routière, visibilité, etc.)

Apprendre le fonctionnement de l'application ÀVélo (inscription, achat de billet, réservation de vélo, utilisation de la carte)

Mettre en pratique l'utilisation de A à Z d'un ÀVélo

Vous exercer à la pratique du vélo électrique dans un cadre sécuritaire, encadré et bienveillant.

Cette activité est gratuite. Un abonnement annuel ÀVélo et un casque vous seront gratuitement remis.





Quand?

- 1ère rencontre: le mardi 12 mai 2026, en après-midi

- 2e rencontre: le jeudi 14 mai 2026, en après-midi





Cet évènement aura lieu à Québec. Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement et sera accessible en transport en commun, à vélo et en voiture.