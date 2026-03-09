Accès transports viables

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Pédaler à tout âge

[Ouvert jusqu'au 31 mai] Formation personnalisée
Gratuit

Le programme Pédaler à tout âge est complet et clôturé. Toutefois, vous pouvez toujours bénéficier d'un accompagnement gratuit et une formation personnalisée gratuite sur le vélo ou les transports actifs et collectifs.
Veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur ou cliquer dessus afin de vous inscrire via cet autre formulaire :

 https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/formation-personnalisee-gratuite-pour-optimiser-vos-deplacements

[COMPLET]Pédaler à tout âge - Vélo électrique ÀVélo - Québec
Gratuit

Cet atelier s'adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus qui souhaitent apprendre à faire du vélo électrique sur un ÀVélo.


Il vous permettra de:

  • Consolider vos connaissances sur les pratiques sécuritaires à vélo (règles de sécurité routière, visibilité, etc.)
  • Apprendre le fonctionnement de l'application ÀVélo (inscription, achat de billet, réservation de vélo, utilisation de la carte)
  • Mettre en pratique l'utilisation de A à Z d'un ÀVélo
  • Vous exercer à la pratique du vélo électrique dans un cadre sécuritaire, encadré et bienveillant.

Cette activité est gratuite. Un abonnement annuel ÀVélo et un casque vous seront gratuitement remis.


Quand? 

- 1ère rencontre: le mardi 12 mai 2026, en après-midi

- 2e rencontre: le jeudi 14 mai 2026, en après-midi


Cet évènement aura lieu à Québec. Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement et sera accessible en transport en commun, à vélo et en voiture.

[COMPLET] Pédaler à tout âge - Vélo mécanique - Lévis
Gratuit

Cet atelier s'adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus qui souhaitent consolider leurs connaissances du vélo.


Il vous permettra de:

  • Consolider vos connaissances sur les pratiques sécuritaires à vélo (règles de sécurité routière, visibilité, etc.)
  • Apprendre l'entretien mécanique de base d'un vélo
  • Parfaire vos habiletés dans un cadre sécuritaire, encadré, et bienveillant
  • Renforcer vos compétences et votre confiance à vélo.

Cette activité est gratuite. Un vélo mécanique et un casque vous seront gratuitement remis.


Quand? 

- 1ère rencontre: le mercredi 13 mai 2026, en après-midi

- 2e rencontre: le lundi 19 mai 2026, en après-midi


Cet évènement aura lieu à Lévis. Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement et sera accessible en transport en commun, à vélo et en voiture.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!