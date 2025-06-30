Pèlerins d'espérance sur la route avec le Ressuscité - retraite en silence - septembre 25

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Occupation simple - Tarif juste item
Occupation simple - Tarif juste
CA$719.39

Salle de bain privée.
Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
<i>*Image à titre indicatif seulement</i>

Occupation simple - Tarif juste item
Occupation simple - Tarif juste
CA$709.04

Salle de bain mitoyenne.
Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
<i>*Image à titre indicatif seulement</i>

Occupation simple - Tarif solidaire item
Occupation simple - Tarif solidaire
CA$567.24

Salle de bain mitoyenne.
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
<i>*Image à titre indicatif seulement</i>

Occupation simple - Tarif de soutien item
Occupation simple - Tarif de soutien
CA$863.27

Salle de bain privée.
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.
<i>*Image à titre indicatif seulement</i>

Assurance annulation item
Assurance annulation
CA$35.97

Aillez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.

Souper de l'arrivée item
Souper de l'arrivée
CA$20

Repas inclus à l'arrivée.<br />
<i>*Image à titre indicatif seulement</i>

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing