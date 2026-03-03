Maison Trinitaires

Maison Trinitaires

Pèlerins d'espérance sur la route avec le Ressuscité - juillet 2026 S

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Occupation simple - Chambrette
759,96 $

Accessible uniquement par escalier

Tarif correspondant au coût réel de l'activité.
Petite chambre à 1 lit simple avec toilette à même la pièce.

Occupation simple - Tarif juste
780,66 $

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
Occupation simple - Tarif solidaire
624,53 $

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
Occupation simple - Tarif de soutien
936,79 $

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.
Assurance annulation
16,58 $

Ayez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.

Souper de l'arrivée
21 $

Souper inclus à l'arrivée
