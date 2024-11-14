Hiver- Percussions africaines - débutant

Le djembé est un instrument de percussion qui était utilisé à l’origine par les Maninka et les Susu (peuples dont les territoires comprenaient le Mali et la Guinée d’aujourd’hui). Il était associé à une caste de forgerons, les Numu, qui s’en servaient à l’occasion de rituels initiatiques. Cependant, rien n’empêchait vraiment d’autres personnes d’en jouer. Au fil du temps, son usage s’est répandu d’abord en Afrique, puis en Occident. Les rythmes du djembé ponctuent toutes sortes d’événements. Certains honorent les membres d’un groupe social (les griots, les guerriers, les dirigeants), tandis que d’autres animent des manifestations telles que la circoncision, le mariage ou la récolte de la moisson. Le djembé, comme bien d’autres instruments de percussion, transporte l’auditoire au gré de sonorités envoûtantes. Offert de niveaux initiation à avancé pour les adolescents(es) et adultes. Possibilité de participer à la troupe de l’école!

