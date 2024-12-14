ADULTE - PERFORMANCE

~ 1h45 par pratique~ 6h45-8h30
~ 14h d'entraînement
~ 23 juin au 14 aout (8 semaines)
~ taxes incluses- Parc Jos Montferrand (le dernier entrainement aura lieu lundi 11 aout 6h45-8h30)
🤍 ETE - 1x semaine lundis soirs
CA$287.44
~ 1h30 par pratique~ 17h30-19h
~ 12h d'entraînement
~ 23 juin au 14 aout (8 semaines)
~ taxes incluses- Parc Ottawa
🤍 ETE - 1x semaine jeudis soirs
CA$327.68
~ 1h45 par pratique~ 18h15-20h
~ 16h d'entraînement
~ 23 juin au 14 aout (8 semaines) Parc Ottawa ~ (le dernier entrainement aura lieu mardi 12 aout 17h30-19h15) ~ taxes incluses
💙 ETE - L'ÉNERGIQUE - 2 cours (jeudi-vendredi)
CA$569.13
2x semaine (au choix) ~
- 28h d’entraînement ~ 23 juin au 14 aout (8 semaines)
- T-shirt de la boutique
- Souvenir vidéo
~ taxes incluses
💙 ETE - L'ÉNERGIQUE - 2 cours (lundi+jeudi ou vendredi)
CA$528.89
2x semaine (au choix) ~
26h d’entraînement ~ 23 juin au 14 aout (8 semaines)
- T-shirt de la boutique
- Souvenir vidéo
~ taxes incluses
💜 ETE - LA PERFORMANTE - 2 cours+ suivi sur-mesure
CA$747.34
2 cours par semaine au choix + Suivi sur-mesure
~ 28h d’entraînement
+Analyse vidéo chaque semaine
+ Plans d'entraînement (préparation physique)
+ Bilan post- session
+ Stratégies de jeu personnalisées
+ Petit groupe d'entraînement ~ 23 juin au 14 août (8 semaines)
~ taxes incluses
