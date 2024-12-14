ADULTE - PERFORMANCE

🤍 ETE - 1x semaine vendredis matins
CA$327.68
~ 1h45 par pratique~ 6h45-8h30 ~ 14h d'entraînement ~ 23 juin au 14 aout (8 semaines) ~ taxes incluses- Parc Jos Montferrand (le dernier entrainement aura lieu lundi 11 aout 6h45-8h30)
🤍 ETE - 1x semaine lundis soirs
CA$287.44
~ 1h30 par pratique~ 17h30-19h ~ 12h d'entraînement ~ 23 juin au 14 aout (8 semaines) ~ taxes incluses- Parc Ottawa
🤍 ETE - 1x semaine jeudis soirs
CA$327.68
~ 1h45 par pratique~ 18h15-20h ~ 16h d'entraînement ~ 23 juin au 14 aout (8 semaines) Parc Ottawa ~ (le dernier entrainement aura lieu mardi 12 aout 17h30-19h15) ~ taxes incluses
💙 ETE - L'ÉNERGIQUE - 2 cours (jeudi-vendredi)
CA$569.13
2x semaine (au choix) ~ - 28h d’entraînement ~ 23 juin au 14 aout (8 semaines) - T-shirt de la boutique - Souvenir vidéo ~ taxes incluses
💙 ETE - L'ÉNERGIQUE - 2 cours (lundi+jeudi ou vendredi)
CA$528.89
2x semaine (au choix) ~ 26h d’entraînement ~ 23 juin au 14 aout (8 semaines) - T-shirt de la boutique - Souvenir vidéo ~ taxes incluses
💜 ETE - LA PERFORMANTE - 2 cours+ suivi sur-mesure
CA$747.34
2 cours par semaine au choix + Suivi sur-mesure ~ 28h d’entraînement +Analyse vidéo chaque semaine + Plans d'entraînement (préparation physique) + Bilan post- session + Stratégies de jeu personnalisées + Petit groupe d'entraînement ~ 23 juin au 14 août (8 semaines) ~ taxes incluses

