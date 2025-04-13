Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Performance U16 Est, avril-mai 2025

8100 Rue de Marseille

Montréal, QC H1L 1P3, Canada

Session avril-mai 2024
161 $
Inscription pour une athlète à la période 14 avril - 15 mai. Lundi & Jeudi 18h-19h45. École primaire Sainte-Louise-de-Marillac. Accès par la porte principale (côté secrétariat). 7 séances. Pas de pratique le 17, 21 et 28 avril.

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