Performance U16 Est, avril-mai 2025

Inscription pour une athlète à la période 14 avril - 15 mai. Lundi & Jeudi 18h-19h45. École primaire Sainte-Louise-de-Marillac. Accès par la porte principale (côté secrétariat). 7 séances. Pas de pratique le 17, 21 et 28 avril.

Inscription pour une athlète à la période 14 avril - 15 mai. Lundi & Jeudi 18h-19h45. École primaire Sainte-Louise-de-Marillac. Accès par la porte principale (côté secrétariat). 7 séances. Pas de pratique le 17, 21 et 28 avril.

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