PERFORMANCE_JEUNESSE_AUTOMNE

Lundis et mercredis 18h-20h ~ 22h d'entraînement sur 6 semaines + Coaching et frais inscription au tournoi inclus + Analyse vidéo chaque semaine + Suivi sur-mesure (Physique, Technique, Stratégique, Préparation mentale, Nutrition sportive) + Programmes d’entraînement en préparation physique conçus pour le beach + Bilan fin de session personnalisé + Highlights vidéos + Accès exclusif à du coaching privé (frais supplémentaire) ~Plage Celtique

