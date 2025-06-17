PERFORMANCE_JEUNESSE_AUTOMNE

Lundis et mercredis 18h-20h ~ 22h d'entraînement sur 6 semaines
+ Coaching et frais inscription au tournoi inclus
+ Analyse vidéo chaque semaine
+ Suivi sur-mesure (Physique, Technique, Stratégique, Préparation mentale, Nutrition sportive)
+ Programmes d’entraînement en préparation physique conçus pour le beach
+ Bilan fin de session personnalisé
+ Highlights vidéos
+ Accès exclusif à du coaching privé (frais supplémentaire)
~Plage Celtique
