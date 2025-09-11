Perk Up PG – Premier festival du café jamais organisé dans le nord de la Colombie-Britannique.

Organisé par
À propos de cet événement
Prince George, BC V2L 5T1, Canada
Donne accès à une session de dégustation de deux heures le MATIN avec jusqu'à 12 torréfacteurs et cafés artisanaux locaux. Comprend une tasse commémorative avec chaque billet.
Donne accès à une session de dégustation de deux heures l'APRÈS-MIDI avec 12 torréfacteurs et cafés artisanaux locaux. Comprend une tasse commémorative avec chaque billet.
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