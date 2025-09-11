Nechako Karate Club

Organisé par

Nechako Karate Club

À propos de cet événement

Perk Up PG – Premier festival du café jamais organisé dans le nord de la Colombie-Britannique.

725 Canada Games Way

Prince George, BC V2L 5T1, Canada

Session du matin (9h - 11h)
30 $

Donne accès à une session de dégustation de deux heures le MATIN avec jusqu'à 12 torréfacteurs et cafés artisanaux locaux. Comprend une tasse commémorative avec chaque billet.

Session de l'après-midi (12h - 14h)
30 $

Donne accès à une session de dégustation de deux heures l'APRÈS-MIDI avec 12 torréfacteurs et cafés artisanaux locaux. Comprend une tasse commémorative avec chaque billet.

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