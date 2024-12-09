Personnage et techniques d'impro - Le Festival de Clown de Montréal

J'ai un budget très restreint.
Je peux payer 240$ + taxes, soit 275,94 $ CAD
J'ai un budget très restreint.
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Petit budget
333,43 $
J'ai un budget limité.
Je peux payer 290$ + taxes, soit 333.43 $ CAD
J'ai un budget limité.
Je peux payer 290$ + taxes, soit 333.43 $ CAD
Budget moyen
390,92 $
Mes capacités financières sont moyennes.
Je peux payer 340$ + taxes, soit 390.92 $ CAD
Mes capacités financières sont moyennes.
Je peux payer 340$ + taxes, soit 390.92 $ CAD
Billet solidaire
448,40 $
Mes capacités financières me permettent de payer un peu plus afin de soutenir cette activité et de la rendre accessible à tous·tes.
Je peux payer 390$ + taxes, soit 448.40 $ CAD
Mes capacités financières me permettent de payer un peu plus afin de soutenir cette activité et de la rendre accessible à tous·tes.
Je peux payer 390$ + taxes, soit 448.40 $ CAD
Billet solidaire PLUS
505,89 $
Mes capacités financières me permettent de soutenir le Festival des Clowns ainsi que la Brimbalante, et de rendre possible l'accès à ce cours à qq1 de moins fortuné.
Je peux payer 440$ + taxes, soit 505.89 $ CAD
Mes capacités financières me permettent de soutenir le Festival des Clowns ainsi que la Brimbalante, et de rendre possible l'accès à ce cours à qq1 de moins fortuné.
Je peux payer 440$ + taxes, soit 505.89 $ CAD
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