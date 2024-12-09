Personnage et techniques d'impro - Le Festival de Clown de Montréal

Mes capacités financières me permettent de soutenir le Festival des Clowns ainsi que la Brimbalante, et de rendre possible l'accès à ce cours à qq1 de moins fortuné. Je peux payer 440$ + taxes, soit 505.89 $ CAD

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