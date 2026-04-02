Peter Pan - 1er mai 2026

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À propos de cet événement
Modalités de vente des billets
La vente des billets s'effectuera en trois phases :
Phase 1 : Du 10 avril au 20 avril (jusqu’à midi)
Afin de permettre à tous les parents d'assister au spectacle, le nombre d'achats est limité durant cette première phase :
[!IMPORTANT] Attention : Tout billet acheté en surplus de cette limite sera systématiquement annulé. Merci de respecter cette consigne pour le bon déroulement du premier tour.
Phase 2 : Du 21 avril au 26 avril (jusqu'à minuit)
Tous les billets restants seront mis en vente sans restriction, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Note : La billetterie en ligne fermera définitivement le 26 avril à minuit.
Phase 3 : Après le 26 avril
S'il reste encore des places disponibles, les billets seront vendus aux élèves de l'école, en argent comptant, durant la période du midi.
*** des billets gratuits pour le personnel de l'école peuvent être demandé auprès de l'enseignante d'art dramatique [email protected]
Modalités de vente des billets
La vente des billets s'effectuera en trois phases :
Phase 1 : Du 10 avril au 20 avril (jusqu’à midi)
Afin de permettre à tous les parents d'assister au spectacle, le nombre d'achats est limité durant cette première phase :
[!IMPORTANT] Attention : Tout billet acheté en surplus de cette limite sera systématiquement annulé. Merci de respecter cette consigne pour le bon déroulement du premier tour.
Phase 2 : Du 21 avril au 26 avril (jusqu'à minuit)
Tous les billets restants seront mis en vente sans restriction, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Note : La billetterie en ligne fermera définitivement le 26 avril à minuit.
Phase 3 : Après le 26 avril
S'il reste encore des places disponibles, les billets seront vendus aux élèves de l'école, en argent comptant, durant la période du midi.
*** des billets gratuits pour le personnel de l'école peuvent être demandé auprès de l'enseignante d'art dramatique [email protected]
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