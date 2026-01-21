Petit Nourri-Source 7e édition – Version 2026 numérique (copie)

Publié par la Fédération Nourri-Source, le Petit Nourri-Source est un guide de référence complet et pratique sur l’allaitement maternel. Il fournit toutes les informations nécessaires pour mieux comprendre l’allaitement et les différentes problématiques qui peuvent en découler.

Avec la version numérique, vous aurez accès aux images en couleurs, une table des matières interactive et encore plus…

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Document de mise à jour sur l’engorgement et mastite