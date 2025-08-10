Montréal/Petite-Patrie A25

Mardi | 20h15 à 21h15 | 30 sept. au 16 déc. | Session de 12 semaines

Les niveaux 2 et 3 sont combinés dans le même groupe.





Enseignante: Rachel Carignan





Ce cours intermédiaire/avancé permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)