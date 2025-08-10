Montréal/Petite-Patrie A25

Mardi | 18h00 à 18h45 | 30 sept. au 16 déc. | Session de 12 semaines.
Enseignante: Rachel Carignan
PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Ce cours est ouvert aux enfants de 5 à 12 ans avec ou sans expérience.
Adhésion annuelle obligatoire pour chaque élève inscrit (valide de sept. à août) : 20$ - À payer une seule fois pour l’année 2025-26.
Mardi | 19h00 à 20h00 | 30 sept. au 16 déc. | Session de 12 semaines.
Enseignante: Rachel Carignan
PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Le cours d’initiation aborde les bases de la gigue. C’est le point de départ pour toute personne qui n’a aucune expérience. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
Mardi | 20h15 à 21h15 | 30 sept. au 16 déc. | Session de 12 semaines
Les niveaux 2 et 3 sont combinés dans le même groupe.
Enseignante: Rachel Carignan
Ce cours intermédiaire/avancé permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 15% sur le prix déjà soldé. SVP mentionner la grandeur désiré dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 10% sur le prix prix déjà soldé. SVP mentionner la grandeur désiré dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.
