Organisme De Soutien Aux Proches Aidants En Oncologie Du Québec

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Petites douceurs

Pavot (individuel) item
Pavot (individuel)
7 $

Jolies semences à parsemer + de la terre, du soleil et de la pluie=DES FLEURS À PROFUSION !!

Centaurée (individuel) item
Centaurée (individuel)
7 $

Jolies semences à parsemer + de la terre, du soleil et de la pluie=DES FLEURS À PROFUSION !!

Tournesol Blanc (individuel) item
Tournesol Blanc (individuel)
7 $

Jolies semences à parsemer + de la terre, du soleil et de la pluie=DES FLEURS À PROFUSION !!

Cosmos Rouge (individuel) item
Cosmos Rouge (individuel)
7 $

Jolies semences à parsemer + de la terre, du soleil et de la pluie=DES FLEURS À PROFUSION !!

Cosmos Blanc (individuel) item
Cosmos Blanc (individuel)
7 $

Jolies semences à parsemer + de la terre, du soleil et de la pluie=DES FLEURS À PROFUSION !!

Le bouquet impressionnant item
Le bouquet impressionnant item
Le bouquet impressionnant
25 $

Amarante, immortelles, zinnia Pourpre et Aneth blanc. Jolies semences à parsemer + de la terre, du soleil et de la pluie=DES FLEURS À PROFUSION !!

Bouquet surprise item
Bouquet surprise item
Bouquet surprise
25 $

Vous avez le goût d'avoir un beau bouquet surprise? Commandez-le et vous découvrirez les fleurs à l'intérieur. 6 variétés incluses. Jolies semences à parsemer + de la terre, du soleil et de la pluie=DES FLEURS À PROFUSION !!

Le bouquet Colibri item
Le bouquet Colibri item
Le bouquet Colibri
25 $

Souffle de bébé, Zinnia rose, Zinnia lime et Cosmos bourgogne. Jolies semences à parsemer + de la terre, du soleil et de la pluie=DES FLEURS À PROFUSION !!

Le bac à légumes item
Le bac à légumes item
Le bac à légumes
25 $

Carottes multicolores, pois mange-tout, concombres et haricots jaunes. Jolies semences à parsemer + de la terre, du soleil et de la pluie=DES LÉGUMES À PROFUSION !!

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