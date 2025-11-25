Photo de Robert Gravel dans la série «Marilyn»

Un item de collection pour les fans de Gravel : une photo de lui en Maire Jacques Melançon dans « Marilyn », la série quotidienne menée par la comédienne Louisette Dussault au début des années 1990. Bonus savoureux : c’est la véritable photo qui trônait dans le bureau du maire! Un souvenir rare et tendre pour tous ceux et celles qui s’ennuient de la présence indomptable du grand Bob.



(avec émission d’un reçu officiel de 125$)