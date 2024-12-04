Photogravure avec Carlos Calado - Classe de maître - PRÉVENTE RELÈVE

501 Rue Saint-Vallier E

Québec, QC G1K 3P9, Canada

Photogravure avec Carlos Calado - Classe de maître - Relève
CA$72

En cas d'annulation de la part du participant : 100%, moins les frais Zeffy, seront remboursés jusqu’au 3 mars 2025. 50%, moins les frais Zeffy, seront remboursés jusqu'au 10 mars 2025. Aucun remboursement ne sera fait après le 11 mars 2025. La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.
