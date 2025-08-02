Pickle pour l'IRIC

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À propos de cet événement
Accès à l’événement avec toutes les commodités standards, incluant le vestiaire et l’équipement, ainsi que l’inscription au tournoi de pickleball et l’accès au brunch-bar (consommations comprises).
Accès à l’événement avec toutes les commodités standards et l’accès au brunch-bar (consommations comprises).
IMPORTANT : En raison du grand intérêt pour l'événement, les places pour participer au tournoi de pickleball sont entièrement comblées. Nous vous encourangeons tout de même à vous joindre à nous et soutenir la cause et les participants, tout en savourant votre brunch!
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