Pickle pour l'IRIC

Accès à l’événement avec toutes les commodités standards et l’accès au brunch-bar (consommations comprises).





IMPORTANT : En raison du grand intérêt pour l'événement, les places pour participer au tournoi de pickleball sont entièrement comblées. Nous vous encourangeons tout de même à vous joindre à nous et soutenir la cause et les participants, tout en savourant votre brunch!