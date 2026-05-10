Pilates & Causerie

17h30-18h30 : Une séance de pilates au sol pour débutante animée par Mélissa Tari (instructrice certifiée de pilates & yoga).

18h30-20h30 : Un moment de douceur entre soeurs, il y aura un coin de vente de boissons fraîches de matcha par Matcha Sarayah, des bouchées, café et thé!





Au plaisir de vous voir in sha Allah et de pouvoir partager cet agréable moment ensemble!