Piña Perros Dog Rescue

<span>Piña Perros Dog Rescue's 3rd Annual Online Auction</span>

877 Begbie Rd, Revelstoke, BC V0E 2S0, Canada

SÉJOUR AU SUN PEAKS RESORT item
SÉJOUR AU SUN PEAKS RESORT
200 $

Enchère de départ

  • 2 billets de remontée pour adultes
  • 1 nuitée dans une chambre de luxe (adaptée aux animaux de compagnie) au Grand Hôtel
  • Petit-déjeuner pour 2 au restaurant Mantles
  • Stationnement
  • expire le 5 avril 2026

Valeur de $835

VACANCES DE SURF AU NICARAGUA POUR 2 !!! item
VACANCES DE SURF AU NICARAGUA POUR 2 !!!
475 $

Enchère de départ

  • Séjour de 6 nuits à l'auberge FREE SPIRT (CÔTÉ PLAGE!)
  • comprend : Petit-déjeuner et dîner pour 2
  • Locations de surf quotidiennes
  • 3 leçons de surf
  • Accès quotidien aux cours de yoga
  • Pour plus d'informations, visitez www.thefreespirithostel.com

VALEUR : $1300

Séjour et Aventure au Revelstoke Mountain Resort item
Séjour et Aventure au Revelstoke Mountain Resort
200 $

Enchère de départ

  • une nuitée en suite d'une chambre au Sutton Hotel au Revelstoke Mountain Resort
  • 2 x (4 activités) Passe-aventure pour l'été 2026
    • Comprend quatre activités, qui peuvent être une combinaison de descentes en montagnes russes Pipe, accès au parc d'aventures aériennes, tourisme en gondole et randonnée, ou disc golf (+locations)
  • Valeur de $700
DEUX billets de remontée adulte d'UNE journée à WHISTLER/BLACKCOMB
100 $

Enchère de départ

  • DEUX billets de remontée d'UNE journée à WHISTLER/BLACKCOMB
  • PAS DE DATES D'EXCLUSION!!!!
  • Où les esprits aventureux se déchainent ! Whistler Blackcomb offre plus de choix que toute autre destination montagne dans le monde. Combinant des descentes palpitantes et des paysages exquis, il est temps de transformer vos rêves en réalité !  (2 x Un billet de remontée d'une journée pour n'importe quel jour de la saison hivernale 25/26 ; pas de dates d'exclusion)

VALEUR : $400

STATION SKI PANORAMA 2 x DEUX BILLETS DE REMONTÉE ADULTE POUR DEUX JOURS item
STATION SKI PANORAMA 2 x DEUX BILLETS DE REMONTÉE ADULTE POUR DEUX JOURS
165 $

Enchère de départ

  • 2 x DEUX BILLETS DE REMONTÉE ADULTE POUR DEUX JOURS (ça fait 4 BILLETS DE REMONTÉE !!!!!!!
  • PAS DE DATES D'EXCLUSION

Valeur : $800

Forfait santé et bien-être item
Forfait santé et bien-être
165 $

Enchère de départ

Un incroyable forfait santé et bien-être situé à Revelstoke qui comprend :

  • Forfait de 10 cours de BALU YOGA
  • Massage de 60 minutes par Claire McDonald
  • Acupuncture et ventouses de 60 minutes par Erin Potter à JADE WELLNESS
  • Expérience de bain de forêt guidé de 60 minutes (art japonais du Shinrin-yoku) avec Reiki sous une canopée forestière avec JADE BERRIL, éducatrice environnementale primée et maître Reiki

VALEUR : 554 $

Séance photo ou vidéo professionnelle pour votre animal de compagnie item
Séance photo ou vidéo professionnelle pour votre animal de compagnie
130 $

Enchère de départ

  • Une séance photo et/ou vidéo avec votre toutou ! Travaillez avec le photographe local & producteur vidéo, Cameron Russell, pour raconter l'histoire de votre chien en photos ou vidéo !
  • Visitez son site web sur www.cameronhrussell.com
  • Situation à Revelstoke
  • Valeur : 500 $
Séance photo professionnelle à GOLDEN, CB
130 $

Enchère de départ

  • Séance photo dans les Rocheuses de GOLDEN, CB
  • La séance inclut : Maternité, nouveau-né, Famille ou Maternité. 1 heure de séance plus téléchargements numériques de 10 images de votre choix
  • Visitez son site web pour plus d'infos : www.jackielynnphotography.ca

VALEUR : 575 $

Séjour de DEUX nuits à l'hôtel VRGE item
Séjour de DEUX nuits à l'hôtel VRGE
100 $

Enchère de départ

  • DEUX nuits dans une chambre (acceptant les animaux si nécessaire) à l'hôtel VRGE
  • Situé à Revelstoke, CB

Valeur : 400 $ ou plus

Séjour d'UNE nuit à l'hôtel 3 VALLEY GAP & 2 billets pour la ville fantôme item
Séjour d'UNE nuit à l'hôtel 3 VALLEY GAP & 2 billets pour la ville fantôme
80 $

Enchère de départ

  • Une nuit en chambre standard acceptant les animaux
  • 2 frais d'entrée pour la ville fantôme historique
  • Situé à 3 Valley Gap, CB

Valeur : 330 $

Séjour de DEUX nuits à Bear View Lodge item
Séjour de DEUX nuits à Bear View Lodge
85 $

Enchère de départ

  • Séjour de DEUX nuits dans une suite d'une chambre
  • DEUX tuques Bear View Lodge (blanches, vertes)
  • Situe à Revelstoke, CB

VALEUR : 375 $

$300 pour un TATOUAGE chez Acoustic Ink
75 $

Enchère de départ

  • Bon de 300 $ pour un tatouage avec Kata Polano chez Acoustic Ink
  • Situe à Revelstoke.
  • Découvrez son travail sur www.acousticink.ca
Sac de cadeaux Eagle Pass Heli Ski & Carte de 30 $ pour le Village Idiot item
Sac de cadeaux Eagle Pass Heli Ski & Carte de 30 $ pour le Village Idiot
75 $

Enchère de départ

  • Sac de cadeaux Eagle Pass Heli Ski d'une valeur de 300 $. Inclut :
  • Carte-cadeau de 30 $ pour le Village Idiot Bar & Grill, Tee-shirt (Taille L) et Mug à café
Forfait Réconfort Snow Society item
Forfait Réconfort Snow Society
75 $

Enchère de départ

  • Les planches à neige de Snow Society vous gardent au chaud cet hiver avec :
  • Moufles Dakin Baron (taille S pour hommes)
  • Bonnet Martha bleu marine
  • Cagoule Blaclstrap (taille unique vert sauge)
  • Cire de castor

Valeur : 262 $

Sushi & Bière item
Sushi & Bière
85 $

Enchère de départ

  • Carte-cadeau de 200 $ chez Kawakubo
  • Carte-cadeau de 40 $ chez Rumpus
  • Situé à Revelstoke

Valeur : 240 $

Nourriture gastronomique, friandises et laisse Hound Bound de REVY RAW item
Nourriture gastronomique, friandises et laisse Hound Bound de REVY RAW
50 $

Enchère de départ

  • Sac de smack valeur 20 $
  • Artisanat lyophilisé valeur 100 $
  • Friandises au foie valeur 15 $
  • Laisse Hound Bound d'une valeur de 60 $

Valeur totale : 195 $

Bon de 250 $ pour la garde de chiens avec MOUNTAIN ASH item
Bon de 250 $ pour la garde de chiens avec MOUNTAIN ASH
75 $

Enchère de départ

  • 250 $ pour la garde de chiens avec MOUNTAIN ASH
  • Chien doit être approuvé
  • Situer à Revelstoke BC

Valeur 250 $

Se divertir à la maison item
Se divertir à la maison
65 $

Enchère de départ

  • Carte-cadeau de 100 $ chez Cheers Liqour store
  • Panier cadeau de SAVE ON FOOD contenant : cookies, pistaches, fromage brie, olives, perrier, cornichons, craquelins, crackers, moules fumées, chocolats brookside, fromage camembert, chocolats, pate de chili rouge, jus de pomme pétillant
Location et tenue de ski/snowboard haut de gamme item
Location et tenue de ski/snowboard haut de gamme
40 $

Enchère de départ

  • 1 jour de location de ski/board haut de gamme à la station
  • Toque COAL verte sauge
  • Chaussette de ski Dissent (moyenne)
  • Tee-shirt design XL Revelstoke
  • Cache-cou design puff

Valeur totale : 204 $

Location d'un jour et tenue de ski/snowboard haut de gamme item
Location d'un jour et tenue de ski/snowboard haut de gamme
40 $

Enchère de départ

  • Location d'un jour de ski/board haut de gamme à la station
  • Toque à pompon Jones
  • Chaussette de ski 686 (o/s)
  • Tee-shirt design Revelstoke moyen
  • Cache-cou tie-dye COAL

Valeur totale : 207 $

Le forfait Goodness item
Le forfait Goodness
70 $

Enchère de départ

  • Birch & Lace
  • Massage de 60 minutes avec Megan Beaton de LUDICA MASSAGE
  • Mounatin Goodness
Tacos, Tequila & Bowling chez Cantina del Centro item
Tacos, Tequila & Bowling chez Cantina del Centro
75 $

Enchère de départ

  • Carte-cadeau Cantina del Centro
  • Bons de bowling
  • Marchandises
Rêve des amateurs de café item
Rêve des amateurs de café
65 $

Enchère de départ

  • Boulangerie Flourish 3 cartes-cadeaux x 20$
  • Carte-cadeau Terra Firms de 50$
  • Café Big Bend 2x 20$ carte-cadeau
  • Café Little Spoon 30$ carte-cadeau
  • Carte-cadeau de Dose Coffee XX
  • Café Holm 25$ carte-cadeau

Valeur totale : 205$ =====

150$ pour un séjour à Northwinds Basecamp item
150$ pour un séjour à Northwinds Basecamp
40 $

Enchère de départ

  • Bon de 150$ pour Northwinds Basecamp à Revelstoke
  • Valable pour les séjours à Northwinds by Basecamp, 301 Wright St. Revelstoke, BC
  • Le certificat n'est pas transférable entre les propriétés, des restrictions s'appliqueront
  • À usage unique et complètement non remboursable sans exception
  • Aucune valeur en espèces
  • Peut être utilisé uniquement pour les réservations
  • Dates non disponibles du 24 décembre au 2 janvier et du 3 juin au 3 septembre
  • Valide jusqu'au 19 novembre 2026
Collectif d'artistes item
Collectif d'artistes
50 $

Enchère de départ

  • Atelier d'une journée du Collectif Clay (475)
  • Fraser Fine Arts ensemble de 2 bols (85$)
  • Big Eddy Glassworks boule de Noël soufflée à la main (28$)

Valeur totale : 188$

Art en bois superposé fabriqué par Kara item
Art en bois superposé fabriqué par Kara
20 $

Enchère de départ

  • Panonceau Chiens Bienvenus (Personnes Tolérées) (60 $)
  • 1 x nom personnalisé pour chien dans un ornement arbre de patte (15 $)
  • Fabriqué à la main par Kara. Visitez son site Web ici : www.karatersen.com

VALEUR TOTALE : 75 $

Gilet haute visibilité RUFFWEAR et écharpe rafraîchissante pour le cou item
Gilet haute visibilité RUFFWEAR et écharpe rafraîchissante pour le cou
15 $

Enchère de départ

  • Gilet haute visibilité Ruffwear XL
  • Écharpe rafraîchissante pour le cou Ruffwear XL
  • Donné par Valhallah Sports

Valeur : 77 $

Gilet rafraîchissant RUFFWEAR
15 $

Enchère de départ

  • Gilet Rafraîchissant RUFFWEAR Swamp Cooler taille Medium
  • Donné par Valhalla Sports

Valeur : 480 $

Wildlife Hopper for kids item
Wildlife Hopper for kids
5 $

Enchère de départ

Farm Hoppers are fun, whimsical, brightly coloured, inflatable animals with soft gripable ears for children to hold onto while they bounce around.


Value:$40

