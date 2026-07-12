Pince à cheveux (levé de fond)

Offert par
À propos de cette boutique
Pourquoi choisir notre pince moyenne ?
Caractéristiques
Taille : 9 cm
Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)
Finition : marbrée, chaque pince est unique
Ressort : acier renforcé longue durée
Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète
Pourquoi choisir notre pince moyenne ?
Caractéristiques
Taille : 9 cm
Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)
Finition : marbrée, chaque pince est unique
Ressort : acier renforcé longue durée
Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète
Pourquoi choisir notre pince moyenne ?
Caractéristiques
Taille : 9 cm
Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)
Finition : marbrée, chaque pince est unique
Ressort : acier renforcé longue durée
Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète
Pourquoi choisir notre pince moyenne ?
Caractéristiques
Taille : 9 cm
Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)
Finition : marbrée, chaque pince est unique
Ressort : acier renforcé longue durée
Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète
Pourquoi choisir notre pince moyenne ?
Caractéristiques
Taille : 9 cm
Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)
Finition : marbrée, chaque pince est unique
Ressort : acier renforcé longue durée
Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète
Pourquoi choisir notre pince moyenne ?
Caractéristiques
Taille : 9 cm
Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)
Finition : marbrée, chaque pince est unique
Ressort : acier renforcé longue durée
Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète
Pourquoi choisir notre pince moyenne ?
Caractéristiques
Taille : 9 cm
Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)
Finition : marbrée, chaque pince est unique
Ressort : acier renforcé longue durée
Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète
Pourquoi choisir notre pince moyenne ?
Caractéristiques
Taille : 9 cm
Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)
Finition : marbrée, chaque pince est unique
Ressort : acier renforcé longue durée
Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète
Pourquoi choisir notre pince moyenne ?
Caractéristiques
Taille : 6 cm
Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)
Finition : chaque pince est unique
Ressort : acier renforcé longue durée
Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète
Pourquoi choisir notre pince moyenne ?
Caractéristiques
Taille : 6 cm
Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)
Finition : chaque pince est unique
Ressort : acier renforcé longue durée
Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète
Pourquoi choisir notre pince moyenne ?
Caractéristiques
Taille : 6 cm
Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)
Finition : chaque pince est unique
Ressort : acier renforcé longue durée
Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète
Pourquoi choisir notre pince moyenne ?
Caractéristiques
Taille : 6 cm
Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)
Finition : chaque pince est unique
Ressort : acier renforcé longue durée
Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!