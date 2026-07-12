A cardboard box is filled with an assortment of colorful hair claw clips, with a white and brown interior.
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Pince à cheveux (levé de fond)

Pince à cheveux moyenne jaune item
Pince à cheveux moyenne jaune
15 $

Pourquoi choisir notre pince moyenne ?

  • Plastique recyclé localement – alternative durable aux pinces jetables  
  • Créée pour tenir, pas pour jeter – conception réfléchie et testée
  • Fabriquée au Québec – production locale responsable
  • Impact réel sur l’environnement – réduction du plastique à la source
  • C’est enfin faire partie de la famille Unique Plastique

Caractéristiques

Taille : 9 cm

Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)

Finition : marbrée, chaque pince est unique

Ressort : acier renforcé longue durée

Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète

0
Pince à cheveux moyenne - blanche item
Pince à cheveux moyenne - blanche
15 $

Pourquoi choisir notre pince moyenne ?

  • Plastique recyclé localement – alternative durable aux pinces jetables  
  • Créée pour tenir, pas pour jeter – conception réfléchie et testée
  • Fabriquée au Québec – production locale responsable
  • Impact réel sur l’environnement – réduction du plastique à la source
  • C’est enfin faire partie de la famille Unique Plastique

Caractéristiques

Taille : 9 cm

Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)

Finition : marbrée, chaque pince est unique

Ressort : acier renforcé longue durée

Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète

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Pince à cheveux moyenne - bleu item
Pince à cheveux moyenne - bleu
15 $

Pourquoi choisir notre pince moyenne ?

  • Plastique recyclé localement – alternative durable aux pinces jetables  
  • Créée pour tenir, pas pour jeter – conception réfléchie et testée
  • Fabriquée au Québec – production locale responsable
  • Impact réel sur l’environnement – réduction du plastique à la source
  • C’est enfin faire partie de la famille Unique Plastique

Caractéristiques

Taille : 9 cm

Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)

Finition : marbrée, chaque pince est unique

Ressort : acier renforcé longue durée

Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète

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Pince à cheveux moyenne - brun item
Pince à cheveux moyenne - brun
15 $

Pourquoi choisir notre pince moyenne ?

  • Plastique recyclé localement – alternative durable aux pinces jetables  
  • Créée pour tenir, pas pour jeter – conception réfléchie et testée
  • Fabriquée au Québec – production locale responsable
  • Impact réel sur l’environnement – réduction du plastique à la source
  • C’est enfin faire partie de la famille Unique Plastique

Caractéristiques

Taille : 9 cm

Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)

Finition : marbrée, chaque pince est unique

Ressort : acier renforcé longue durée

Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète

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Pince à cheveux moyenne - charbon item
Pince à cheveux moyenne - charbon
15 $

Pourquoi choisir notre pince moyenne ?

  • Plastique recyclé localement – alternative durable aux pinces jetables  
  • Créée pour tenir, pas pour jeter – conception réfléchie et testée
  • Fabriquée au Québec – production locale responsable
  • Impact réel sur l’environnement – réduction du plastique à la source
  • C’est enfin faire partie de la famille Unique Plastique

Caractéristiques

Taille : 9 cm

Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)

Finition : marbrée, chaque pince est unique

Ressort : acier renforcé longue durée

Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète

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Pince à cheveux moyenne - maron item
Pince à cheveux moyenne - maron
15 $

Pourquoi choisir notre pince moyenne ?

  • Plastique recyclé localement – alternative durable aux pinces jetables  
  • Créée pour tenir, pas pour jeter – conception réfléchie et testée
  • Fabriquée au Québec – production locale responsable
  • Impact réel sur l’environnement – réduction du plastique à la source
  • C’est enfin faire partie de la famille Unique Plastique

Caractéristiques

Taille : 9 cm

Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)

Finition : marbrée, chaque pince est unique

Ressort : acier renforcé longue durée

Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète

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Pince à cheveux moyenne - noir item
Pince à cheveux moyenne - noir
15 $

Pourquoi choisir notre pince moyenne ?

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  • Créée pour tenir, pas pour jeter – conception réfléchie et testée
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  • Impact réel sur l’environnement – réduction du plastique à la source
  • C’est enfin faire partie de la famille Unique Plastique

Caractéristiques

Taille : 9 cm

Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)

Finition : marbrée, chaque pince est unique

Ressort : acier renforcé longue durée

Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète

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Pince à cheveux moyemme - rouge item
Pince à cheveux moyemme - rouge
15 $

Pourquoi choisir notre pince moyenne ?

  • Plastique recyclé localement – alternative durable aux pinces jetables  
  • Créée pour tenir, pas pour jeter – conception réfléchie et testée
  • Fabriquée au Québec – production locale responsable
  • Impact réel sur l’environnement – réduction du plastique à la source
  • C’est enfin faire partie de la famille Unique Plastique

Caractéristiques

Taille : 9 cm

Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)

Finition : marbrée, chaque pince est unique

Ressort : acier renforcé longue durée

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Pince à cheveux petite - brun item
Pince à cheveux petite - brun
12 $

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Caractéristiques

Taille : 6 cm

Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)

Finition : chaque pince est unique

Ressort : acier renforcé longue durée

Utilisation : cheveux moyens à épais, tenue quotidienne ou complète

Pince à cheveveux petit -jaune item
Pince à cheveveux petit -jaune
12 $

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Taille : 6 cm

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Finition : chaque pince est unique

Ressort : acier renforcé longue durée

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Pince à cheveux petite - noir item
Pince à cheveux petite - noir
12 $

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Taille : 6 cm

Matériau : plastique recyclé haute qualité (HDPE / PP)

Finition : chaque pince est unique

Ressort : acier renforcé longue durée

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Pince à cheveux petite - rouge item
Pince à cheveux petite - rouge
12 $

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Taille : 6 cm

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