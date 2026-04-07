Corporation de développpement communautaire Beauharnois-Salaberry

Organisé par

Corporation de développpement communautaire Beauharnois-Salaberry

À propos de cet événement

Pique-nique annuel et AGA

663 Bd du Bord de l'Eau

Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 0B5, Canada

Partenaire | AGA et Pique-nique
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Pour les personnes qui le peuvent, une contribution de 20 $ est suggérée afin de soutenir la CDC dans la mise en place de cet événement et d’en assurer la pérennité pour les années à venir.

Membre | AGA et pique-nique
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Partenaire | AGA seulement
Gratuit

Accueil : 10h

Début de l'AGA : 10h30

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Début de l'AGA : 10h30

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