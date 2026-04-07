Pique-nique annuel et AGA

À propos de cet événement
Pour les personnes qui le peuvent, une contribution de 20 $ est suggérée afin de soutenir la CDC dans la mise en place de cet événement et d’en assurer la pérennité pour les années à venir.
Pour les personnes qui le peuvent, une contribution de 15$ à 20 $ est suggérée afin de soutenir la CDC dans la mise en place de cet événement et d’en assurer la pérennité pour les années à venir.
Pour les personnes qui le peuvent, une contribution de 20 $ est suggérée afin de soutenir la CDC dans la mise en place de cet événement et d’en assurer la pérennité pour les années à venir.
Pour les personnes qui le peuvent, une contribution de 15$ à 20 $ est suggérée afin de soutenir la CDC dans la mise en place de cet événement et d’en assurer la pérennité pour les années à venir.
Accueil : 10h
Début de l'AGA : 10h30
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