Pizza & Partage des Hommes "Argent"

1455 Av. Papineau

Montréal, QC H2K 4H5, Canada

Pizza & Partage des Hommes
CA$5
Nous sommes ravis de vous inviter à une soirée spéciale organisée par le ministère des hommes de Gospelvie. Rejoignez-nous pour une soirée de pizza et de partage, dédiée sur notre compréhension et notre relation avec l'argent selon les principes bibliques.
