Plage et adhésion 2026

Il s'agit des emplacements pouvant contenir qu'une seule embarcation horizontalement ou verticalement (planche à pagaie ou petit kayak). Si vous aviez un emplacement en 2025 et que vous souhaitez le conserver, payez-le en même temps que votre adhésion. Notez que jusqu'au 1 juin, les membres du RPDMO ont priorité sur les non-membres pour louer un emplacement. Si vous n'aviez pas d'emplacement et que vous en souhaitez un en 2026, veuillez communiquer avec nous à [email protected]