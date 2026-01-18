Plage et adhésion 2026

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Les frais de plage vous permettent d'avoir accès à la plage.
En payant vos frais de plage, vous confirmez avoir lu et accepté les règlements de la plage. Votre bracelet vous sera remis ce printemps. Surveillez nos communications pour les dates de distribution des bracelets.
Il s'agit des emplacements pouvant contenir plus d'une embarcation. Si vous aviez un emplacement en 2025 et que vous souhaitez le conserver, payez-le en même temps que votre adhésion. Notez que jusqu'au 1 juin, les membres du RPDMO ont priorité sur les non-membres pour louer un emplacement. Si vous n'aviez pas d'emplacement et que vous en souhaitez un en 2026, veuillez communiquer avec nous à [email protected]
Il s'agit des emplacements pouvant contenir qu'une seule embarcation horizontalement ou verticalement (planche à pagaie ou petit kayak). Si vous aviez un emplacement en 2025 et que vous souhaitez le conserver, payez-le en même temps que votre adhésion. Notez que jusqu'au 1 juin, les membres du RPDMO ont priorité sur les non-membres pour louer un emplacement. Si vous n'aviez pas d'emplacement et que vous en souhaitez un en 2026, veuillez communiquer avec nous à [email protected]
Il s'agit d'emplacements pour un pédalo au quai. Si vous aviez un emplacement en 2025 et que vous souhaitez le conserver, payez-le en même temps que votre adhésion. Notez que jusqu'au 1 juin, les membres du RPDMO ont priorité sur les non-membres pour louer un emplacement. Si vous n'aviez pas d'emplacement et que vous en souhaitez un en 2026, veuillez communiquer avec nous à [email protected]
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