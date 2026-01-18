Regroupement des Propriétaires au Domaine Mont Orford - RPDMO

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Regroupement des Propriétaires au Domaine Mont Orford - RPDMO

À propos de cette boutique

Plage et adhésion 2026

Adhésion au RPDMO 2026 (1 par adresse) item
Adhésion au RPDMO 2026 (1 par adresse)
40 $

Participez aux activités du RPDMO, à la vitalité de votre milieu de vie et profitez des avantages offerts aux membres.

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Frais de plage 2026 item
Frais de plage 2026
166,12 $

Les frais de plage vous permettent d'avoir accès à la plage.
En payant vos frais de plage, vous confirmez avoir lu et accepté les règlements de la plage. Votre bracelet vous sera remis ce printemps. Surveillez nos communications pour les dates de distribution des bracelets.

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Emplacement standard pour embarcation (s) item
Emplacement standard pour embarcation (s)
100 $

Il s'agit des emplacements pouvant contenir plus d'une embarcation. Si vous aviez un emplacement en 2025 et que vous souhaitez le conserver, payez-le en même temps que votre adhésion. Notez que jusqu'au 1 juin, les membres du RPDMO ont priorité sur les non-membres pour louer un emplacement. Si vous n'aviez pas d'emplacement et que vous en souhaitez un en 2026, veuillez communiquer avec nous à [email protected]

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Emplacement simple pour embarcation item
Emplacement simple pour embarcation
50 $

Il s'agit des emplacements pouvant contenir qu'une seule embarcation horizontalement ou verticalement (planche à pagaie ou petit kayak). Si vous aviez un emplacement en 2025 et que vous souhaitez le conserver, payez-le en même temps que votre adhésion. Notez que jusqu'au 1 juin, les membres du RPDMO ont priorité sur les non-membres pour louer un emplacement. Si vous n'aviez pas d'emplacement et que vous en souhaitez un en 2026, veuillez communiquer avec nous à [email protected]

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Emplacement pédalo au quai item
Emplacement pédalo au quai
100 $

Il s'agit d'emplacements pour un pédalo au quai. Si vous aviez un emplacement en 2025 et que vous souhaitez le conserver, payez-le en même temps que votre adhésion. Notez que jusqu'au 1 juin, les membres du RPDMO ont priorité sur les non-membres pour louer un emplacement. Si vous n'aviez pas d'emplacement et que vous en souhaitez un en 2026, veuillez communiquer avec nous à [email protected]

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