Plan de commandite - Cocktail dînatoire 7 mai 2026

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À propos de cet événement
Votre organisation prend la tête du mouvement. Ce forfait signature vous offre une présence maximale :
10 billets VIP, kiosque d'exposition, allocution de 3 minutes devant les convives et remise d'un prix au nom de votre entreprise.
Vous êtes au cœur de la soirée. Avec 8 billets VIP, un kiosque d'exposition, une page couleur dans le programme et un mot d'animation au nom de votre entreprise, votre soutien est vu, entendu et reconnu.
Un forfait complet pour les partenaires qui veulent faire la différence avec impact. Inclut 6 billets VIP, kiosque d'exposition, demi-page dans la brochure, page couleur au programme et une activation.
Votre générosité prend la forme d'un appui concret. Ce forfait comprend 4 billets VIP, votre logo dans la brochure officielle et une activation de 1 000 $ mise en valeur lors de la soirée.
Chaque geste compte. Avec 2 billets et votre logo affiché sur le site web du RFPJQ, vous rejoignez une communauté de donateurs qui croient en l'avenir des jeunes de la DPJ.
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!