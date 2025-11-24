Plan de commandite | Affaires - Revue sur glace 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Votre reconnaissance en tant que Partenaire PLATINE comprend:
La Revue sur glace sera officiellement présentée par le partenaire. (Nom du commanditaire)
4 billets d’entrée VIP par représentation seront offerts. (Valeur de 300,00 $)
Invitation au salon VIP de la Revue pour 4 personnes par représentation.
Le partenaire est associé à l’invité principal de la Revue.
Le logo du partenaire sera intégré dans le montage vidéo final, au bas de l’écran, durant toute la durée du numéro de l’invité.
Le logo du partenaire paraît sur la page d’accueil et sur la page des commanditaires du site internet de Patinage des Mille-Îles avec un hyperlien menant vers le site du partenaire.
Le nom et le logo du partenaire sont intégrés aux communications officielles destinées aux différents médias. Par exemple, communiqués de presse officiels et autres diffusions de masse.
Le nom et le logo du partenaire sont affichés à l’entrée de l’aréna de Boisbriand, ainsi que diffusés sur l’écran géant lors de la Revue. Affiche de type Roll up (fournie par le partenaire)
Le nom et le logo du partenaire sont affichés sur notre page d’achat de billets en ligne, ainsi que sur le visuel des billets électroniques.
Le logo du partenaire est affiché sur la page couverture du cahier souvenir de la Revue.
Le partenaire se voit aussi attribuer la dernière page du cahier avec un hyperlien menant vers son site Web. De plus, le nom et le logo du partenaire sont intégrés sur les affiches publicitaires, Rolls up et autres communiqués officiels.
Le nom et le logo sont mis en valeur sur les affiches qui seront installées à des endroits stratégiques des villes de Boisbriand, Lorraine et Rosemère
Le logo est intégré aux publicités de la Revue sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. De plis les comptes sociaux officiels du partenaire pourront être identifiés dans les publications.
Votre reconnaissance en tant que Partenaire OR comprend :
2 billets d’entrée VIP par représentation seront offerts. (Valeur de 150,00 $)
Invitation au salon VIP de la Revue pour 2 personnes.
Le partenaire commandite un des solistes de la Revue.
Le logo du partenaire sera intégré dans le montage vidéo final, au bas de l’écran, durant toute la durée du numéro du soliste.
Le logo du partenaire paraît sur la page d’accueil et sur la page des commanditaires du site Internet de Patinage des Mille-Îles avec un hyperlien menant vers le site du partenaire.
Le nom et le logo du partenaire sont affichés à l’entrée de l’aréna de Boisbriand et diffusion sur l’écran géant lors de la Revue.
Le partenaire se voit attribuer la 2e page du cahier souvenir de la Revue sur Glace. De plus, le nom et le logo du partenaire sont intégrés sur les affiches publicitaires, Rolls up et autres communiqués officiels.
Le nom et le logo sont mis en valeur sur les affiches qui seront installées à des endroits stratégiques des villes de Boisbriand, Lorraine et Rosemère
Le logo est intégré aux visuels des publicités de la Revue sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et les comptes sociaux officiels du partenaire pourront être identifiés dans les publications.
Votre reconnaissance en tant que Partenaire ARGENT comprend :
4 billets d’entrée VIP pour la représentation de votre choix seront offerts. (Valeur de 100,00 $)
Invitation au salon VIP de la Revue pour 4 personnes.
Le nom et le logo du partenaire apparaissent sur la page de programmation de l’une des 3 représentations de la Revue.
Le partenaire est commandite à un des numéros de groupe de la Revue. Son logo sera intégré dans le montage vidéo final, au bas de l’écran, durant toute la durée du numéro.
Le logo du partenaire paraît sur la page des commanditaires du site internet de l’association.
Le nom et le logo du partenaire sont affichés à l’entrée de l’aréna et diffusés sur l’écran géant lors de la Revue. (avec les partenaires Argent)
Le partenaire se voit attribuer une pleine page de publicité dans le cahier souvenir de la Revue.
Votre reconnaissance en tant que Partenaire BRONZE comprend :
2 billets d’entrée VIP pour la représentation de votre choix seront offerts. (Valeur de 50,00 $)
Invitation au salon VIP de la Revue pour 2 personnes.
Le logo du partenaire paraît sur la page des commanditaires du site internet de l’association.
Le partenaire est commandite un des numéros de groupe de la Revue. Son logo sera intégré dans le montage vidéo final, au bas de l’écran, durant toute la durée du numéro.
Le nom et le logo du partenaire sont affichés à l’entrée de l’aréna et diffusés sur l’écran géant (sous forme de liste) lors de la Revue.
Le partenaire se voit attribuer une demi-page de publicité dans le cahier souvenir de la Revue.
Votre reconnaissance en tant que Partenaire AFFAIRE comprend :
1 billet d’entrée VIP pour la représentation de votre choix sera offert. (Valeur de 25,00 $)
Invitation au salon VIP de la Revue pour 1 personne.
Le logo du partenaire paraît sur la page des commanditaires du site internet de l’association.
Le partenaire se voit attribuer une demi-page de publicité dans le cahier souvenir de la Revue.
Le nom du commanditaire est mentionné sur les affiches publicitaires et autres communiqués officiels.
