Plan de commandite | Affaires - Revue sur glace 2026

Votre reconnaissance en tant que Partenaire PLATINE comprend:



La Revue sur glace sera officiellement présentée par le partenaire. (Nom du commanditaire)



4 billets d’entrée VIP par représentation seront offerts. (Valeur de 300,00 $)



Invitation au salon VIP de la Revue pour 4 personnes par représentation.



Le partenaire est associé à l’invité principal de la Revue.





Le logo du partenaire sera intégré dans le montage vidéo final, au bas de l’écran, durant toute la durée du numéro de l’invité.



Le logo du partenaire paraît sur la page d’accueil et sur la page des commanditaires du site internet de Patinage des Mille-Îles avec un hyperlien menant vers le site du partenaire.



Le nom et le logo du partenaire sont intégrés aux communications officielles destinées aux différents médias. Par exemple, communiqués de presse officiels et autres diffusions de masse.



Le nom et le logo du partenaire sont affichés à l’entrée de l’aréna de Boisbriand, ainsi que diffusés sur l’écran géant lors de la Revue. Affiche de type Roll up (fournie par le partenaire)



Le nom et le logo du partenaire sont affichés sur notre page d’achat de billets en ligne, ainsi que sur le visuel des billets électroniques.



Le logo du partenaire est affiché sur la page couverture du cahier souvenir de la Revue.



Le partenaire se voit aussi attribuer la dernière page du cahier avec un hyperlien menant vers son site Web. De plus, le nom et le logo du partenaire sont intégrés sur les affiches publicitaires, Rolls up et autres communiqués officiels.



Le nom et le logo sont mis en valeur sur les affiches qui seront installées à des endroits stratégiques des villes de Boisbriand, Lorraine et Rosemère



Le logo est intégré aux publicités de la Revue sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. De plis les comptes sociaux officiels du partenaire pourront être identifiés dans les publications.