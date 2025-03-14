Ventes fermées

Plan de commandite - Tournoi de golf au profit d'Enfant Soleil

3074 Chem. du Parc

Orford, QC J1X 7A9, Canada

Présentateur officiel du tournoi
3 750 $
La commandite inclut : - Tournoi de golf RE/MAX D'Abord pour Opération Enfant Soleil présenté par : « NOM/LOGO » ; - Votre logo dans le visuel du tournoi ; - Présence dans l'ensemble de la campagne publicitaire et promotionnelle (lorsque possible) ; - Possibilité d'allocution lors de la soirée ; - Possibilité d'animer un trou et d'installer votre tente promotionnelle ; - « NOM/LOGO » sur l'affiche des commanditaires ; - « NOM/LOGO » sur l'affiche de présentation des quatuors à l’accueil ; - « NOM/LOGO » dans les envois courriel précédant l'événement ; - « NOM/LOGO » dans l'invitation officielle du tournoi ; - Remerciements par l'animateur lors du cocktail; - « NOM/LOGO » dans un envoi courriel post-événement envoyé à tous les partenaires et participants de l'événement ; - Quatuor (Quatre participations au tournoi et au cocktail) ; - Possibilité d'offrir et de remettre un prix de présence ; - Visibilité de 1/4 de page dans le Sherbrooke.Info; - Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et « NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).
Commanditaire PLATINE
2 500 $
La commandite inclut: - « NOM/LOGO » sur l'affiche des commanditaires ; - « NOM/LOGO » sur l'affiche de présentation des quatuors à l'accueil ; - « NOM/LOGO » sur les tables tables lors du cocktail ; - Affichage de votre logo sur le parcours d'une dimension de 24x30 ; - Possibilité d'animer un trou et d'installer votre tente promotionnelle ; - « NOM/LOGO » dans les envois courriel précédant l'événement ; - Quatuor (Quatre participations au tournoi et au cocktail) ; - Possibilité d'offrir et de remettre un prix de présence ; - Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et « NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).
Commanditaire OR
2 000 $
Cette option vous offre le choix parmi les exclusivités suivantes en plus d'une grande visibilité commune. COMMANDITAIRE DES VOITURETTES: - VOTRE AFFICHE bien en vue dans les voiturettes des participants. COMPLET - COMMANDITAIRE DU COCKTAIL - COMPLET: - VOTRE AFFICHE à l'entrée de l'espace réservé au cocktail ; - VOTRE AFFICHE sur les tables lors du cocktail ; - « Cette consommation vous est offerte par NOM/LOGO » sur les coupons de consommation. Visibilité commune aux trois options: - « NOM/LOGO » sur l'affiche des commanditaires ; - Affichage de votre logo sur le parcours d'une dimension de 24x30 ; - Deux participations au tournoi et au cocktail ; - Possibilité d'offrir et de remettre un prix de présence ; - Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et « NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).
Commanditaire PHOTOS
1 000 $
- « NOM/LOGO » sur toutes les photos de l'événement; - « NOM/LOGO » dans un envoi courriel post-événement; - « NOM/LOGO » dans la publication des photos sur les réseaux sociaux; - Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et « NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).
Commanditaire TEES DE GOLF
750 $
- Votre « NOM/LOGO » sur les tees de golf remis aux participants; - Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et « NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée). - Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et « NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).
Commanditaires TROU ANIMÉ
400 $
- Possibilité d'animer un trou et d'installer votre tente promotionnelle ( Coup de départ, le plus proche du trou, trou d'un coup, etc.); - Affichage de votre logo sur le parcours d'une dimension de 24x30; - Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et « NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).
Commanditaires AFFICHAGE SUR TROU
250 $
- Affichage de votre logo sur le parcours d'une dimension de 24x30 ; - Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et « NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).

