Plan de commandite - Tournoi de golf au profit d'Enfant Soleil

La commandite inclut :
- Tournoi de golf RE/MAX D'Abord pour Opération Enfant Soleil présenté par : « NOM/LOGO » ;
- Votre logo dans le visuel du tournoi ;
- Présence dans l'ensemble de la campagne publicitaire et promotionnelle (lorsque possible) ;
- Possibilité d'allocution lors de la soirée ;
- Possibilité d'animer un trou et d'installer votre tente promotionnelle ;
- « NOM/LOGO » sur l'affiche des commanditaires ;
- « NOM/LOGO » sur l'affiche de présentation des quatuors à l’accueil ;
- « NOM/LOGO » dans les envois courriel précédant l'événement ;
- « NOM/LOGO » dans l'invitation officielle du tournoi ;
- Remerciements par l'animateur lors du cocktail;
- « NOM/LOGO » dans un envoi courriel post-événement envoyé à tous les partenaires et participants de l'événement ;
- Quatuor (Quatre participations au tournoi et au cocktail) ;
- Possibilité d'offrir et de remettre un prix de présence ;
- Visibilité de 1/4 de page dans le Sherbrooke.Info;
- Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et
« NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).
Commanditaire PLATINE
2 500 $
La commandite inclut:
- « NOM/LOGO » sur l'affiche des commanditaires ;
- « NOM/LOGO » sur l'affiche de présentation des quatuors à l'accueil ;
- « NOM/LOGO » sur les tables tables lors du cocktail ;
- Affichage de votre logo sur le parcours d'une dimension de 24x30 ;
- Possibilité d'animer un trou et d'installer votre tente promotionnelle ;
- « NOM/LOGO » dans les envois courriel précédant l'événement ;
- Quatuor (Quatre participations au tournoi et au cocktail) ;
- Possibilité d'offrir et de remettre un prix de présence ;
- Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et
« NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).
Commanditaire OR
2 000 $
Cette option vous offre le choix parmi les exclusivités suivantes en plus d'une grande visibilité commune.
COMMANDITAIRE DES VOITURETTES:
- VOTRE AFFICHE bien en vue dans les voiturettes des participants.
COMPLET - COMMANDITAIRE DU COCKTAIL - COMPLET:
- VOTRE AFFICHE à l'entrée de l'espace réservé au cocktail ;
- VOTRE AFFICHE sur les tables lors du cocktail ;
- « Cette consommation vous est offerte par NOM/LOGO » sur les coupons de consommation.
Visibilité commune aux trois options:
- « NOM/LOGO » sur l'affiche des commanditaires ;
- Affichage de votre logo sur le parcours d'une dimension de 24x30 ;
- Deux participations au tournoi et au cocktail ;
- Possibilité d'offrir et de remettre un prix de présence ;
- Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et
« NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).
Commanditaire PHOTOS
1 000 $
- « NOM/LOGO » sur toutes les photos de l'événement;
- « NOM/LOGO » dans un envoi courriel post-événement;
- « NOM/LOGO » dans la publication des photos sur les réseaux sociaux;
- Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et
« NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).
Commanditaire TEES DE GOLF
750 $
- Votre « NOM/LOGO » sur les tees de golf remis aux participants;
- Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et
« NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).
Commanditaires TROU ANIMÉ
400 $
- Possibilité d'animer un trou et d'installer votre tente promotionnelle ( Coup de départ, le plus proche du trou, trou d'un coup, etc.);
- Affichage de votre logo sur le parcours d'une dimension de 24x30;
- Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et
« NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).
Commanditaires AFFICHAGE SUR TROU
250 $
- Affichage de votre logo sur le parcours d'une dimension de 24x30 ;
- Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et
« NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).
