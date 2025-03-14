Plan de commandite - Tournoi de golf au profit d'Enfant Soleil

La commandite inclut : - Tournoi de golf RE/MAX D'Abord pour Opération Enfant Soleil présenté par : « NOM/LOGO » ; - Votre logo dans le visuel du tournoi ; - Présence dans l'ensemble de la campagne publicitaire et promotionnelle (lorsque possible) ; - Possibilité d'allocution lors de la soirée ; - Possibilité d'animer un trou et d'installer votre tente promotionnelle ; - « NOM/LOGO » sur l'affiche des commanditaires ; - « NOM/LOGO » sur l'affiche de présentation des quatuors à l’accueil ; - « NOM/LOGO » dans les envois courriel précédant l'événement ; - « NOM/LOGO » dans l'invitation officielle du tournoi ; - Remerciements par l'animateur lors du cocktail; - « NOM/LOGO » dans un envoi courriel post-événement envoyé à tous les partenaires et participants de l'événement ; - Quatuor (Quatre participations au tournoi et au cocktail) ; - Possibilité d'offrir et de remettre un prix de présence ; - Visibilité de 1/4 de page dans le Sherbrooke.Info; - Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et « NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).

La commandite inclut : - Tournoi de golf RE/MAX D'Abord pour Opération Enfant Soleil présenté par : « NOM/LOGO » ; - Votre logo dans le visuel du tournoi ; - Présence dans l'ensemble de la campagne publicitaire et promotionnelle (lorsque possible) ; - Possibilité d'allocution lors de la soirée ; - Possibilité d'animer un trou et d'installer votre tente promotionnelle ; - « NOM/LOGO » sur l'affiche des commanditaires ; - « NOM/LOGO » sur l'affiche de présentation des quatuors à l’accueil ; - « NOM/LOGO » dans les envois courriel précédant l'événement ; - « NOM/LOGO » dans l'invitation officielle du tournoi ; - Remerciements par l'animateur lors du cocktail; - « NOM/LOGO » dans un envoi courriel post-événement envoyé à tous les partenaires et participants de l'événement ; - Quatuor (Quatre participations au tournoi et au cocktail) ; - Possibilité d'offrir et de remettre un prix de présence ; - Visibilité de 1/4 de page dans le Sherbrooke.Info; - Visibilité de base (« NOM/LOGO » sur le programme de la journée et « NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée).

Plus de détails...