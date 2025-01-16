Plans de commandite Troisième Sommet de la Femme Latino-américaine

Deux (02) billets de participation à la Cumbre en tant que sponsor. Deux (02) entrées gratuites à l'événement pour deux invitées. Deux (02) exemplaires du « Journal d’autosoins » Espace de type A* pour l'exposition de vos produits ou services dans le grand salon de l'événement. Annonce publicitaire premium de l'entreprise sur le site web de la Cumbre avec lien. Page entière de publicité dans le « Journal d’autosoins» (6"x9") Logo de l'entreprise sur tous les courriels envoyés aux participantes. Logo de l'entreprise sur le programme de l'événement. Promotion du sponsor sur les réseaux sociaux de l'événement. Coordonnées dans le répertoire web des sponsors. Emplacement privilégié dans le salon. Cela inclut également : Une (01) table rectangulaire de 5 x 2½ pieds Deux (2) chaises Repas et collations Le prix inclut les taxes

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