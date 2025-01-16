Plans de commandite Troisième Sommet de la Femme Latino-américaine

Deux (02) billets de participation à la Cumbre en tant que sponsor.
Deux (02) entrées gratuites à l'événement pour deux invitées.
Deux (02) exemplaires du « Journal d’autosoins »
Espace de type A* pour l'exposition de vos produits ou services dans le grand salon de l'événement. Annonce publicitaire premium de l'entreprise sur le site web de la Cumbre avec lien.
Page entière de publicité dans le « Journal d’autosoins» (6"x9")
Logo de l'entreprise sur tous les courriels envoyés aux participantes.
Logo de l'entreprise sur le programme de l'événement.
Promotion du sponsor sur les réseaux sociaux de l'événement.
Coordonnées dans le répertoire web des sponsors.
Emplacement privilégié dans le salon.
Cela inclut également :
Une (01) table rectangulaire de 5 x 2½ pieds
Deux (2) chaises
Repas et collations
Le prix inclut les taxes
Deux (02) billets de participation à la Cumbre en tant que sponsor.
Deux (02) entrées gratuites à l'événement pour deux invitées.
Deux (02) exemplaires du « Journal d’autosoins »
Espace de type A* pour l'exposition de vos produits ou services dans le grand salon de l'événement. Annonce publicitaire premium de l'entreprise sur le site web de la Cumbre avec lien.
Page entière de publicité dans le « Journal d’autosoins» (6"x9")
Logo de l'entreprise sur tous les courriels envoyés aux participantes.
Logo de l'entreprise sur le programme de l'événement.
Promotion du sponsor sur les réseaux sociaux de l'événement.
Coordonnées dans le répertoire web des sponsors.
Emplacement privilégié dans le salon.
Cela inclut également :
Une (01) table rectangulaire de 5 x 2½ pieds
Deux (2) chaises
Repas et collations
Le prix inclut les taxes
Plan Les Ponts d'Argent
885,31 $
Le prix inclut les taxes.
Deux (02) entrées de participation à la Cumbre en qualité de sponsor.
Deux (02) exemplaires du « Journal d’autosoins ».
Espace de type A* pour l'exposition de vos produits ou services dans le grand salon de l'événement.
Annonce publicitaire standard de l'entreprise sur le site web de la Cumbre avec lien.
Demi-page de publicité dans le « Journal d’autosoins ». (6"x4,5")
Logo de l'entreprise sur tous les courriels envoyés aux participantes.
Coordonnées dans le répertoire web des sponsors.
Cela inclut également :
Une (01) table rectangulaire de 5 x 2½ pieds
Deux (2) chaises
Repas et collations
Le prix inclut les taxes.
Deux (02) entrées de participation à la Cumbre en qualité de sponsor.
Deux (02) exemplaires du « Journal d’autosoins ».
Espace de type A* pour l'exposition de vos produits ou services dans le grand salon de l'événement.
Annonce publicitaire standard de l'entreprise sur le site web de la Cumbre avec lien.
Demi-page de publicité dans le « Journal d’autosoins ». (6"x4,5")
Logo de l'entreprise sur tous les courriels envoyés aux participantes.
Coordonnées dans le répertoire web des sponsors.
Cela inclut également :
Une (01) table rectangulaire de 5 x 2½ pieds
Deux (2) chaises
Repas et collations
Plan Racines et Rêves
666,86 $
Le prix inclut les taxes.
Une (01) entrée de participation à la Cumbre en qualité de sponsor.
Un (01) exemplaire du « Journal d’autosoins ».
Espace de type B (3 pouces de diamètre) pour l'exposition de vos produits ou services dans le grand salon de l'événement.
Logo de l'entreprise sur la page web de la Cumbre avec lien.
Coordonnées dans le répertoire web des sponsors.
Cela inclut également :
Une (01) table de 3 pieds de diamètre
Une (01) chaise
Repas et collations
Le prix inclut les taxes.
Une (01) entrée de participation à la Cumbre en qualité de sponsor.
Un (01) exemplaire du « Journal d’autosoins ».
Espace de type B (3 pouces de diamètre) pour l'exposition de vos produits ou services dans le grand salon de l'événement.
Logo de l'entreprise sur la page web de la Cumbre avec lien.
Coordonnées dans le répertoire web des sponsors.
Cela inclut également :
Une (01) table de 3 pieds de diamètre
Une (01) chaise
Repas et collations
Page publicitaire complète dans le journal d'autosoins
528,89 $
6"x9"
Sujet à disponibilités
Taxes incluses
L'image en modèle correspond au journal du Sommet 2024
6"x9"
Sujet à disponibilités
Taxes incluses
L'image en modèle correspond au journal du Sommet 2024
Demi-page de publicité dans le journal d'autosoins
319,63 $
6"x4,5"
Sujet à disponibilités
Taxes incluses
L'image en modèle correspond au journal du Sommet 2024
6"x4,5"
Sujet à disponibilités
Taxes incluses
L'image en modèle correspond au journal du Sommet 2024
Nos Artisans
230 $
Le prix inclut les taxes.
Une (01) entrée de participation à la Cumbre en qualité de sponsor.
Un (01) exemplaire du « Journal d’autosoins ».
Espace de type A pour l'exposition de vos produits dans le grand salon de l'événement (partagé avec un autre artisan).
Annonce publicitaire sur nos réseaux sociaux
Coordonnées dans le répertoire web des sponsors.
Cela inclut également :
Une (01) table rectangulaire de 5 x 2½ pieds (partagé)
Une (1) chaise
Repas et collations
Le prix inclut les taxes.
Une (01) entrée de participation à la Cumbre en qualité de sponsor.
Un (01) exemplaire du « Journal d’autosoins ».
Espace de type A pour l'exposition de vos produits dans le grand salon de l'événement (partagé avec un autre artisan).
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Coordonnées dans le répertoire web des sponsors.
Cela inclut également :
Une (01) table rectangulaire de 5 x 2½ pieds (partagé)
Une (1) chaise
Repas et collations
Nos Autrices
230 $
Le prix inclut les taxes.
Une (01) entrée de participation au Sommet en qualité de commanditaire.
Un (01) exemplaire du « Journal d’autosoins ».
Espace de type A pour l'exposition de votre livre dans le grand salon de l'événement (partagé avec deux autres autrices).
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Cela inclut également :
Une (01) table rectangulaire de 5 x 2½ pieds (partagé)
Une (1) chaise
Repas et collations
Le prix inclut les taxes.
Une (01) entrée de participation au Sommet en qualité de commanditaire.
Un (01) exemplaire du « Journal d’autosoins ».
Espace de type A pour l'exposition de votre livre dans le grand salon de l'événement (partagé avec deux autres autrices).
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Cela inclut également :
Une (01) table rectangulaire de 5 x 2½ pieds (partagé)
Une (1) chaise
Repas et collations
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