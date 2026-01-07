Espace loisirs Brompton

Espace loisirs Brompton

Plan de commandites ELB 2026

127 Rue du Frère-Théode

Sherbrooke, QC J1C 0S3, Canada

Coup de main local
Payez ce que vous pouvez

25$ - 249$
Ton don soutient directement nos activités et nos projets.
Un merci sincère, ton coup de main compte.

Ambassadeur communautaire
Payez ce que vous pouvez

250$ - 499$
Votre appui fait rayonner notre mission et inspire d'autres à s'impliquer.

  • Logo sur le site web dans la section des partenaires.
  • Mention dans une publication annuelle de remerciement sur nos réseaux sociaux.
Allié essentiel
Payez ce que vous pouvez

500$ - 999$
Votre contribution transforme les idées en actions pour les citoyens de Brompton.

  • Logo sur le site web dans la section des partenaires.
  • Mention dans une publication annuelle de remerciement sur nos réseaux sociaux.
  • Logo affiché sur un coroplaste lors de nos événements.
  • Logo dans la section «Partenaires» de notre infolettre.
Catalyseur de Projets
Payez ce que vous pouvez

1000$ - 1499$

Avec vous à nos côtés, nous bâtissons une communauté plus forte, un événement à la fois.

  • Tous les avantages d'un Allié essentiel.
  • Commandite d'un espace d'affichage dans le centre communautaire, avec votre logo, pour une durée d'un an.
Leader d'Impact
Payez ce que vous pouvez

1500$ - 1999$

Vous êtes au cœur de nos actions et contribuez à la réussite de nos événements.

  • Tous les avantages d'un Allié essentiel.
  • Présentation de votre entreprise dans une infolettre (logo et courte description).
  • Commandite d'un espace d'affichage dans le centre communautaire, avec votre logo, pour une durée d'un an.
  • Mention comme Commanditaire officiel d'un événement de proximité.
Architecte de transformation
Payez ce que vous pouvez

2000$ et plus

Votre investissement majeur soutient des projets audacieux et fait grandir toute la communauté.

  • Tous les avantages d'un Allié essentiel.
  • Commandite d'un espace d'affichage dans le centre communautaire, avec votre logo, pour une durée d'un an.
  • Mention comme Partenaire principal de nos événements majeurs.
  • Mention prioritaire dans nos communiqués de presse et communications publiques liées aux événements.
  • Logo apposé sur les chandails des campeurs du camp de jour.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!