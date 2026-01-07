Plan de commandites ELB 2026

Organisé par
25$ - 249$
Ton don soutient directement nos activités et nos projets.
Un merci sincère, ton coup de main compte.
250$ - 499$
Votre appui fait rayonner notre mission et inspire d'autres à s'impliquer.
500$ - 999$
Votre contribution transforme les idées en actions pour les citoyens de Brompton.
1000$ - 1499$
Avec vous à nos côtés, nous bâtissons une communauté plus forte, un événement à la fois.
1500$ - 1999$
Vous êtes au cœur de nos actions et contribuez à la réussite de nos événements.
2000$ et plus
Votre investissement majeur soutient des projets audacieux et fait grandir toute la communauté.
