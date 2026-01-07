Plan de commandites ELB 2026

2000$ et plus

Votre investissement majeur soutient des projets audacieux et fait grandir toute la communauté.

Tous les avantages d'un Allié essentiel.

Commandite d'un espace d'affichage dans le centre communautaire, avec votre logo, pour une durée d'un an.

Mention comme Partenaire principal de nos événements majeurs.

Mention prioritaire dans nos communiqués de presse et communications publiques liées aux événements.