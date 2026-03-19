Fondation de l'Académie Saint-Louis

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Plan de Partenariat - 19e édition du tournoi de golf de la Fondation de l'Académie Saint-Louis

PARTENAIRE PLUS - KIOSQUE
1 000 $

Kiosque avec activation sur l’un des tertres de départ


Utilisation d’outils promotionnels possible (tente, nappe, affiches,

cadeaux, etc.)

PARTENAIRE PLUS - CONCOURS
1 000 $

Concours de la ‘’Longest Drive’’

Concours ‘’Beat the Pro’’

Concours surprise!


Utilisation d’outils promotionnels possible (tente, nappe, affiches, cadeaux, etc.)

PARTENAIRE JAUNE
500 $

Affichage sur la carte de pointage interactive - GOLF 19


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