Plan de Partenariat - 19e édition du tournoi de golf de la Fondation de l'Académie Saint-Louis

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Kiosque avec activation sur l’un des tertres de départ
Utilisation d’outils promotionnels possible (tente, nappe, affiches,
cadeaux, etc.)
Concours de la ‘’Longest Drive’’
Concours ‘’Beat the Pro’’
Concours surprise!
Utilisation d’outils promotionnels possible (tente, nappe, affiches, cadeaux, etc.)
Affichage sur la carte de pointage interactive - GOLF 19
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