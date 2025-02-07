eventClosed

Fondation Jefo: Devenir partenaire pour 2025-2026

5020 Av. Jefo

Saint-Hyacinthe, QC J2R 1V1, Canada

Partenariat Platine 15 000$ - 6 billets cocktail
CA$15,000
Partenariat Platine 15 000$ inclus : • Six (6) billets pour le cocktail dînatoire • Valorisation & mise en place d'un projet philanthropique signature • Allocution par un représentant • Remise d'un chèque + Photo officielle • Logo sur une publications papier** Selon disponibilité • Logo sur la publication de remerciement sur les réseaux sociaux • Logo lors des communications par courriel • Remerciement lors du cocktail dinatoire
Partenariat Majeur 10 000$ - 4 billets cocktail
CA$10,000
Partenariat Majeur 10 000$ inclus : • Quatre (4) billets pour le cocktail dînatoire • Allocution par un représentant • Remise d'un chèque + Photo officielle • Logo sur une publications papier** Selon disponibilité • Logo sur la publication de remerciement sur les réseaux sociaux • Logo lors des communications par courriel • Remerciement lors du cocktail dinatoire
Partenariat Heritage 7 500$ - 2 billets cocktail
CA$7,500
Partenariat Héritage 7 500$ inclus : • Deux (2) billets pour le cocktail dînatoire • Logo lors des communications par courriel • Remerciement lors du cocktail dinatoire • Logo sur le site internet • Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Heritage 5 000$ - 2 billets cocktail
CA$5,000
Partenariat Héritage 5 000$ inclus : • Deux (2) billets pour le cocktail dînatoire • Logo sur la publication de remerciement sur les réseaux sociaux • Logo lors des communications par courriel • Remerciement lors du cocktail dinatoire • Logo sur le site internet • Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Avenir 4 000$ - 2 billets cocktail
CA$4,000
Partenariat Avenir 4 000$ inclus : • Deux (2) billets pour le cocktail dînatoire • Logo lors des communications par courriel • Remerciement lors du cocktail dinatoire • Logo sur le site internet • Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Avenir 3 000$ - 2 billets cocktail
CA$3,000
Partenariat Avenir 3 000$ inclus : • Deux (2) billets pour le cocktail dînatoire • Logo lors des communications par courriel • Remerciement lors du cocktail dinatoire • Logo sur le site internet • Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Vision 2 500$ - 1 billet cocktail
CA$2,500
Partenariat Vision 2 500$ inclus : • Un (1) billet pour le cocktail dînatoire • Remerciement lors du cocktail dinatoire • Logo sur le site internet • Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Vision 2 000$ - 1 billet cocktail
CA$2,000
Partenariat Vision 2 000$ inclus : • Un (1) billet pour le cocktail dînatoire • Remerciement lors du cocktail dinatoire • Logo sur le site internet • Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Vision 1 500$ - 1 billet cocktail
CA$1,500
Partenariat Vision 1 500$ inclus : • Un (1) billet pour le cocktail dînatoire • Remerciement lors du cocktail dinatoire • Logo sur le site internet • Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Vision 1 000$ - 1 billet cocktail
CA$1,000
Partenariat Vision 1 000$ inclus : • Un (1) billet pour le cocktail dînatoire • Remerciement lors du cocktail dinatoire • Logo sur le site internet • Logo sur les écrans de la salle
Ajout de billet
CA$250
Un (1) billet pour le cocktail dînatoire

