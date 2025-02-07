Fondation Jefo: Devenir partenaire pour 2025-2026

Partenariat Platine 15 000$ inclus :
• Six (6) billets pour le cocktail dînatoire
• Valorisation & mise en place d'un projet philanthropique signature
• Allocution par un représentant
• Remise d'un chèque + Photo officielle
• Logo sur une publications papier** Selon disponibilité
• Logo sur la publication de remerciement sur les réseaux sociaux
• Logo lors des communications par courriel
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
Partenariat Platine 15 000$ inclus :
• Six (6) billets pour le cocktail dînatoire
• Valorisation & mise en place d'un projet philanthropique signature
• Allocution par un représentant
• Remise d'un chèque + Photo officielle
• Logo sur une publications papier** Selon disponibilité
• Logo sur la publication de remerciement sur les réseaux sociaux
• Logo lors des communications par courriel
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
Partenariat Majeur 10 000$ - 4 billets cocktail
CA$10,000
groupTicketCaption
Partenariat Majeur 10 000$ inclus :
• Quatre (4) billets pour le cocktail dînatoire
• Allocution par un représentant
• Remise d'un chèque + Photo officielle
• Logo sur une publications papier** Selon disponibilité
• Logo sur la publication de remerciement sur les réseaux sociaux
• Logo lors des communications par courriel
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
Partenariat Majeur 10 000$ inclus :
• Quatre (4) billets pour le cocktail dînatoire
• Allocution par un représentant
• Remise d'un chèque + Photo officielle
• Logo sur une publications papier** Selon disponibilité
• Logo sur la publication de remerciement sur les réseaux sociaux
• Logo lors des communications par courriel
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
Partenariat Heritage 7 500$ - 2 billets cocktail
CA$7,500
groupTicketCaption
Partenariat Héritage 7 500$ inclus :
• Deux (2) billets pour le cocktail dînatoire
• Logo lors des communications par courriel
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Héritage 7 500$ inclus :
• Deux (2) billets pour le cocktail dînatoire
• Logo lors des communications par courriel
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Heritage 5 000$ - 2 billets cocktail
CA$5,000
groupTicketCaption
Partenariat Héritage 5 000$ inclus :
• Deux (2) billets pour le cocktail dînatoire
• Logo sur la publication de remerciement sur les réseaux sociaux
• Logo lors des communications par courriel
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Héritage 5 000$ inclus :
• Deux (2) billets pour le cocktail dînatoire
• Logo sur la publication de remerciement sur les réseaux sociaux
• Logo lors des communications par courriel
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Avenir 4 000$ - 2 billets cocktail
CA$4,000
groupTicketCaption
Partenariat Avenir 4 000$ inclus :
• Deux (2) billets pour le cocktail dînatoire
• Logo lors des communications par courriel
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Avenir 4 000$ inclus :
• Deux (2) billets pour le cocktail dînatoire
• Logo lors des communications par courriel
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Avenir 3 000$ - 2 billets cocktail
CA$3,000
groupTicketCaption
Partenariat Avenir 3 000$ inclus :
• Deux (2) billets pour le cocktail dînatoire
• Logo lors des communications par courriel
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Avenir 3 000$ inclus :
• Deux (2) billets pour le cocktail dînatoire
• Logo lors des communications par courriel
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Vision 2 500$ - 1 billet cocktail
CA$2,500
Partenariat Vision 2 500$ inclus :
• Un (1) billet pour le cocktail dînatoire
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Vision 2 500$ inclus :
• Un (1) billet pour le cocktail dînatoire
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Vision 2 000$ - 1 billet cocktail
CA$2,000
Partenariat Vision 2 000$ inclus :
• Un (1) billet pour le cocktail dînatoire
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Vision 2 000$ inclus :
• Un (1) billet pour le cocktail dînatoire
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Vision 1 500$ - 1 billet cocktail
CA$1,500
Partenariat Vision 1 500$ inclus :
• Un (1) billet pour le cocktail dînatoire
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Vision 1 500$ inclus :
• Un (1) billet pour le cocktail dînatoire
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Vision 1 000$ - 1 billet cocktail
CA$1,000
Partenariat Vision 1 000$ inclus :
• Un (1) billet pour le cocktail dînatoire
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle
Partenariat Vision 1 000$ inclus :
• Un (1) billet pour le cocktail dînatoire
• Remerciement lors du cocktail dinatoire
• Logo sur le site internet
• Logo sur les écrans de la salle