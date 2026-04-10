Plan de partenariat - Tournoi de golf 2025 du CEDLA (copie)

-Reconnaissance à titre de partenaire présentateur de l’événement; - Sur la page Web;
- Dans les envois courriels; - Lors du souper; - Logo sur tous les envois d’invitations; - Logo sur tous les affichages lors de l’évènement; - Logo sur la projection lors du souper; - 1 quatuor; - Allocution de 10 minutes lors du souper
-Reconnaissance à titre de partenaire présentateur de l’événement; - Sur la page Web;
- Dans les envois courriels; - Lors du souper; - Logo sur tous les envois d’invitations; - Logo sur tous les affichages lors de l’évènement; - Logo sur la projection lors du souper; - 1 quatuor; - Allocution de 10 minutes lors du souper
Commandite G2 (4) Gracieuseté aliments sur parcours
1 200 $
Gracieuseté (eau et boissons) et collations (sandwich et fruits) sur le parcours : - Logo sur tous les affichages lors de l’évènement - Reconnaissance lors de la présentation - Logo sur la projection lors du souper
Gracieuseté (eau et boissons) et collations (sandwich et fruits) sur le parcours : - Logo sur tous les affichages lors de l’évènement - Reconnaissance lors de la présentation - Logo sur la projection lors du souper
Commandite G3 (2) Voiturettes
1 000 $
- Logo sur oriflamme à l’entrée
- Reconnaissance lors de la présentation - Logo sur toutes les voiturettes - Possibilité d’offrir un objet promotionnel aux golfeurs (à vos frais) - Un billet pour le golf
- Logo sur oriflamme à l’entrée
- Reconnaissance lors de la présentation - Logo sur toutes les voiturettes - Possibilité d’offrir un objet promotionnel aux golfeurs (à vos frais) - Un billet pour le golf
Commandite G4 (6) Cadeaux de présences et tirage
500 $
Cadeaux de présences et tirage de 2 paires de billets pour la soirée hommage de 2025 : - Logo sur oriflamme lors de l’événement -Reconnaissance lors de la présentation - Visibilité lors du tirage des prix
Cadeaux de présences et tirage de 2 paires de billets pour la soirée hommage de 2025 : - Logo sur oriflamme lors de l’événement -Reconnaissance lors de la présentation - Visibilité lors du tirage des prix
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!