Plan de partenariat - Tournoi de golf 2025 du CEDLA (copie)

-Reconnaissance à titre de partenaire présentateur de l’événement; - Sur la page Web; - Dans les envois courriels; - Lors du souper; - Logo sur tous les envois d’invitations; - Logo sur tous les affichages lors de l’évènement; - Logo sur la projection lors du souper; - 1 quatuor; - Allocution de 10 minutes lors du souper

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