Planifier et réaliser un bilan GES de son entreprise

Le prix affiché inclus les taxes. La formation est de 2 197 $ plus taxes, incluant l'aide financière du gouvernement du Québec. (Numéro TVQ : 1018214659 TQ0002 - Numéro TPS : 898700356 RT0001).



ATTENTION : La plateforme Zeffy invite les participants à effectuer une contribution volontaire pour soutenir ses services. Si vous ne souhaitez pas y participer, vous devez inscrire 0 $. Cette option est intégrée par défaut et ne peut être désactivée.