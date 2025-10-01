Forfaits Plural 2026

Forfait de 6 billets VIP. Arrivée dès 18h.



Les titulaires de billets VIP ont un accès anticipé exclusif à la foire en ligne et en personne. Le billet VIP inclut le prestigieux cocktail dînatoire de la soirée d'ouverture-bénéfice, le stationnement pendant cette soirée (places limitées), vous permet de découvrir la foire virtuelle une semaine avant le public, un accès privilégié à la programmation VIP et donne également accès à la foire pendant toute la fin de semaine.



Vos billets VIP permet l'inscription à deux (2) activités de la programmation VIP par participant.



Une partie du prix du forfait est un don à la Fondation AGAC. Un reçu fiscal d’un montant de 500 $ par forfait VIP sera remis. La portion avantage de votre forfait à 750 $ inclut les taxes (652,31 $ + 32,62 $ TPS + 65,07 $ TVQ).