Poker des Célébrités 2026

Admission pour une personne.

Pour l'achat de billets multiples, veuillez nous contacter afin de nous fournir le nom de chaque joueur pour procéder à leur inscription, et nous préciser si vous souhaitez jouer à la même table ou à des tables différentes.

Courriel : [email protected]

Cellulaire : Maude Auger – 514-895-2281

Veuillez indiquer le nom de la personne ayant effectué l'achat, suivi du nom des autres joueurs, ainsi que votre préférence de table.

Merci !