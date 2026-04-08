Poker des Célébrités 2026

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À propos de cet événement
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Admission pour une personne.
Pour l'achat de billets multiples, veuillez nous contacter afin de nous fournir le nom de chaque joueur pour procéder à leur inscription, et nous préciser si vous souhaitez jouer à la même table ou à des tables différentes.
Courriel : [email protected]
Cellulaire : Maude Auger – 514-895-2281
Veuillez indiquer le nom de la personne ayant effectué l'achat, suivi du nom des autres joueurs, ainsi que votre préférence de table.
Merci !
Admission pour 9 personnes ou 8 personnes et 1 artiste.
Vous avez la possibilité de choisir une personnalité qui jouera à votre table. Veuillez nous contacter afin de nous fournir le nom de chaque joueur pour procéder à leur inscription
Courriel : [email protected]
Cellulaire : Maude Auger – 514-895-2281
Veuillez indiquer le nom de la personne ayant effectué l'achat, suivi du nom des autres joueurs, ainsi que votre préférence pour votre artiste.
Merci !
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