Action Autisme

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Poker des Célébrités 2026

80 Boul. Brien

Repentigny, QC J6A 2B6, Canada

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Admission générale
60 $

Admission pour une personne.

Pour l'achat de billets multiples, veuillez nous contacter afin de nous fournir le nom de chaque joueur pour procéder à leur inscription, et nous préciser si vous souhaitez jouer à la même table ou à des tables différentes.

Courriel : [email protected]

Cellulaire : Maude Auger – 514-895-2281

Veuillez indiquer le nom de la personne ayant effectué l'achat, suivi du nom des autres joueurs, ainsi que votre préférence de table.

Merci !

Table complète
540 $

Admission pour 9 personnes ou 8 personnes et 1 artiste.

Vous avez la possibilité de choisir une personnalité qui jouera à votre table. Veuillez nous contacter afin de nous fournir le nom de chaque joueur pour procéder à leur inscription

Courriel : [email protected]

Cellulaire : Maude Auger – 514-895-2281

Veuillez indiquer le nom de la personne ayant effectué l'achat, suivi du nom des autres joueurs, ainsi que votre préférence pour votre artiste.

Merci !

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