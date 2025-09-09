Kiwanis St-Eustache

Organisé par

Kiwanis St-Eustache

À propos de cet événement

Poker Kiwanis 2025

215 Rue Saint-Laurent #205

Saint-Eustache, QC J7P 4W4, Canada

Admission générale
100 $

-Sac de jetons
-Accès au buffet et dessert
-Prix de présence

Panneau publicitaire
350 $

-Panneau publicitaire 2 côtés au logo de votre entreprise lors de la soirée

Dame
500 $

-Tout ce qui est inclus dans l'admission générale
-Carte d'affaire et photo reportage dans le journal

2 de Pique
750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

-Tout ce qui est inclus dans l'admission générale
-1 billet supplémentaire (2 total)
-Panneau publicitaire 2 côtés au logo de votre entreprise lors de la soirée
-Apparution dans le dépliant
-Remerciements
-Logo en rotation lors de la soirée

Roi
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

-Tout ce qui est inclus dans l'admission générale
-3 billets suplémentaires (4 total)
-Photo reportage dans le journal
-Panneau publicitaire 2 côtés au logo de votre entreprise lors de la soirée
-1 croupier à l'effigie du logo
-Apparution dans le dépliant
-Remerciements

As
1 750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

-Tout ce qui est inclus dans l'admission générale
-9 billets suplémentaires (10 total)
-Photo reportage dans le journal
-Panneau publicitaire 2 côtés au logo de votre entreprise lors de la soirée
-2 croupiers à l'effigie du logo
-Bouton de blind avec logo
-Apparution dans le dépliant
-Remerciements

Buy back
50 $
Commandite
300 $
Commandite
500 $
Commandite
1 000 $
Royal
2 000 $

-Tout ce qui est inclus dans l'admission générale
-9 billets suplémentaires (10 total)
-Photo reportage dans le journal
-Panneau publicitaire 2 côtés au logo de votre entreprise lors de la soirée
-2 croupiers à l'effigie du logo
-Bouton de blind avec logo
-Apparution dans le dépliant
-Remerciements

Plus Carte d'affaire, Sous-verres et table finale

Ajouter un don pour Kiwanis St-Eustache

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!