Polyamour 101, introduction au polyamour

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Tu ne roules pas sur l'or en ce moment, on a pensé à toi. Que tu sois étudiant·e, au chômage ou tout autre défi que la vie aurait pu mettre sur ton chemin, on ne veut pas que ça t'empêche de participer à notre activité.
Nous ne te demandons pas de justifier ta situation d'une quelconque manière et nous comptons sur l'honnêteté de chacun·e.
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