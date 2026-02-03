PolyCyber

Organisé par

PolyCyber

À propos de cet événement

PolyPwn CTF - Organisation

2500 Chem. de Polytechnique

Montréal, QC H3T 1J4, Canada

Créateur de challenge
Gratuit

Pour les personnes voulant aider à l'organisation durant la journée ET ayant créés des challenges (ou étant capable de faire du support sur les challenges auprès des participants)

Bénévole
Gratuit

Personne voulant aider à l'organisation durant la journée
(Accueil des participants, distribution nourriture, installation)

Partenaire
Gratuit

Personne représentant un des partenaires de l'évènement

Accompagnateur
Gratuit

Personne accompagnant des participants à l'évènement

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!