Unité Domrémy de Ste-Thérèse

Organisé par

À propos de cet événement

[KRYSTEL] Pop-Up Tatoo | Événement éphémère : 'T’as tout' pour aider l'Unité Domrémy! ✒️ [*voir détails*]

56 Rue Turgeon

Sainte-Thérèse, QC J7E 3H4, Canada

[DÉPOT] Séance de tatouage [FLASH] ⚡
50 $

1 restant

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR SÉLECTIONNÉ UNE PLAGE HORAIRE CORRESPONDANT AU TEMPS ALLOUÉ. Paiement de l'équivalent sur place (Crédit sans contact et argent comptant). Avec Krystel pour un tatou « Flash » parmi les choix offerts. ENCRE NOIRE et GRIS SEULEMENT.
