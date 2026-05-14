Popote roulante de Chez Nelson - inscription, commande et paiement - Juin 2026
Ajout repas complet(s) commande spéciale* (voir question #1)
8 $
Disponible jusqu'au 17 juin
*sur commande téléphonique uniquement. Svp nous envoyer les jours de livraisons demandés.
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Ajout plat pour commande spéciale* (voir question #1)
5,50 $
Disponible jusqu'au 17 juin
*sur commande téléphonique uniquement. Svp nous envoyer les jours de livraisons demandés et spécifiez si plat(s) chaud(s) ou plat(s) frais.
*sur commande téléphonique uniquement. Svp nous envoyer les jours de livraisons demandés et spécifiez si plat(s) chaud(s) ou plat(s) frais.
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