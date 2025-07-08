Portes Ouvertes

1470 6e Rang de Wendover N

Drummond, QC, Canada

13ans + (Journée 10h à 16h)
CA$10

Ce billet vous donne accès à toutes les activités offertes durant la journée:

  • conférences
  • animations
  • visites guidées
  • kiosques et bien plus encore !
13 ans+ (Soirée 16h à 23h)
CA$20

Ce billet vous permet d’accéder au site en fin de journée pour profiter de la danse en ligne et du spectacle de FRANK BARNS

13 ans+ (Journée complète 10h à 23h)
CA$25

Ce billet vous donne un accès complet à l’ensemble des activités, du matin jusqu’à la fermeture du site.

6 à 12 ans (Journée complète)
CA$7

Les enfants âgés de 6 à 12 ans ont accès au site de 10 h à 23 h.


Ils pourront profiter pleinement des activités offertes tout au long de la journée et de la soirée.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing