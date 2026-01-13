Portes ouvertes à Granby et à Waterloo

Organisé par
À propos de cet événement
Vous êtes invitée aux journées portes ouvertes, de Granby et de Waterloo, ainsi qu'au lancement de la programmation hiver-printemps 2026 !
PORTES OUVERTES CHEZ ENTR’ELLES
Mercredi 28 janvier 2026 de 14h à 19h
Au Centre de femmes à Granby
80 rue d’Ottawa
PORTES OUVERTES À WATERLOO
Jeudi 29 janvier 2026 de 9h00 à 11h30
Au Centre d’action bénévole aux 4 vents
107 rue Lewis Ouest
