Visites Guidées de SOS Miss Dolittle, le 15 août 2026, sur réservation

Bienvenue à la visite guidée de SOS Miss Dolittle !





Nous ne sommes pas ouverts au public, sauf le 15 août 2026





La visite guidée est chez SOS Miss Dolittle, 175 Chemin du Bras, St-Henri-de-Lévis, G0R 3E0

SOS Miss Dolittle est situé sur la rive-sud de Québec, à 22 minutes des ponts.





Coût de la visite guidée : 20$ par personne. Billets non-rembousables. Les visites guidées ont lieu beau temps, mauvais temps.





Âge minimum 12 ans





La durée de la visite guidée est 90 minutes.





* Important : Merci d'arriver 20 à 30 minutes avant le début de la visite. *





Le parcours comprend 4 stations : la clinique vétérinaire, l'enclos des mammifères, la volière et le bâtiment principal.





Cette visite guidée te fera découvrir les coulisses de SOS Miss Dolittle – là où notre équipe œuvre chaque jour pour la réhabilitation de la faune sauvage. Prends note qu'il ne s’agit pas d’une visite d’observation d’animaux, car nous ne sommes pas un zoo. Les animaux sont volontairement tenus à l’écart afin de favoriser leur rétablissement et leur retour en nature. Il est donc possible que tu n’en voies aucun lors de ton passage.

Informations pratiques

Durée : Les visites guidées durent 1h30 et peuvent parfois se terminer un peu plus tard. Pense à planifier ton horaire si tu désires aussi assister aux conférences !

Boutique et kiosques : Avant ou après la visite, tu pourras découvrir notre super boutique et visiter les kiosques sur place. Attention : les kiosques ferment à 17h.

Accessibilité : Veuillez noter que, malheureusement, les installations de SOS Miss Dolittle ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite. Il n’y a pas de rampe d’accès ni d’aménagements spécifiques permettant de circuler facilement en fauteuil roulant.

Animaux de compagnie : Il est strictement interdit d’apporter des animaux domestiques sur le site.

En t'inscrivant à la visite guidée de SOS Miss Dolittle du 15 août 2026, tu acceptes que SOS Miss Dolittle utilise les images et la voix des participants pour faire la promotion de l’événement, tel que décrit dans ce document: Autorisation d’utilisation images et voix, disponible ici .





Merci et au plaisir de t'accueillir !

Toute l'équipe de SOS Miss Dolittle