Portés par vos voix, unis pour la cause : Karaoké-bénéfice 🎤

🎟️ Ce billet vous donne accès à une soirée de plaisir, mais surtout…
💙 Il contribue à offrir des services gratuits qui redonnent espoir, équilibre et soutien humain à des personnes en période difficile.
Un geste simple, un impact réel.
Billet “Je donne plus”
25 $
Pour témoigner de votre générosité, tout simplement. L'accès à une soirée de plaisir, mais surtout…
Billet 'Je donne ma place'
15 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ. Vous ne pouvez pas être des nôtres, mais vous aimeriez permettre à quelqu’un d’y assister. Offrez une place à une personne qui n’en a pas les moyens, mais qui en profiterait pleinement
Ambassadeur.rice de la soirée
250 $
[MERCI VÉRONIQUE] Ce billet UNIQUE donne droit à un prix de présence exclusif d'une valeur de + 200$ pour vous rafraîchir tout l'été : Ninja® CREAMi® ainsi qu'à un remerciement personnalisé durant la soirée. Parce que nos donateurs, on les valorise!
Ajouter un don pour Unité Domrémy de Ste-Thérèse
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!